台北15萬人朝聖！「再見梵谷」光影體驗展移師高雄　6公尺動態巨幕呈現3千幅經典

▲台北15萬人朝聖的「再見梵谷-光影體驗展」將移師高雄。（圖／就是現場提供）

記者林育綾／台北報導

《再見梵谷－光影體驗展》帶著巡迴全球超過50城市、累積600萬參觀人次的紀錄，今年初於台北展出3個月，吸引超過15萬名觀眾進場，原訂4月移至高雄展出，考量新冠肺炎疫情宣布延期，如今指揮中心鬆綁防疫措施後，展期確認為7月1日至9月27日與南台灣民眾見面！

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▲透過當代科技，將梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等3千幅作品與珍貴手稿，轉作動態影像。（圖／就是現場提供）

台灣首度引進以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展，《再見梵谷－光影體驗展》受到許多好評，展覽透過當代科技，將梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等3千幅作品與珍貴手稿，轉作動態影像，以40多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合最高達6公尺的巨型螢幕，搭建成絕美空間，讓觀眾彷彿走入畫中。

▲以40多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合最高達6公尺的巨型螢幕，搭建成絕美空間。（圖／就是現場提供）



主辦單位表示，聽覺上還有李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈等大師經典樂章作為陪襯；而隨著梵谷的創作生涯演進，在陸續遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維爾小鎮的同時，現場也散發出不同的香氣，因此不只是看與聽，更能實際「聞」到19世紀的歐洲風情。

▲▼台北15萬人朝聖「再見梵谷-光影體驗展」移師高雄。（圖／就是現場提供）

而高雄站的展出場地為新光三越左營店10樓國際活動展演中心，展區設計也會因為空間不同，進行調整，比起台北站除了更大、更震撼，也將帶給觀眾截然不同的體驗。

▲《再見梵谷－光影體驗展》是台灣首度引進以世界級經典畫家為主題的「沉浸式光影藝術展」。（圖／就是現場提供）

除了兩大主要投影展區帶來視覺的聲光體驗之外，「認識梵谷」靜態展示區則透過梵谷最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入他曲折短暫的一生；「在亞爾的臥室」則以實景裝置，重現梵谷生前的最後的創作時光，讓觀眾一腳走進畫作之中，並留下珍貴的拍攝紀念。

而最適合親子共同參與的「繪畫區」將透過影片素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。「商品區」則提供許多台灣獨佔的周邊，如雨傘、T 恤、襪子、托特包、資料夾、明信片、水杯等。

再見梵谷－光影體驗展（高雄站）

▸ 日期：2020年7月1日 (三) ～9月27日 (日)

▸ 時間：11:00 - 20:00

▸ 地點：新光三越左營店10樓 國際活動展演中心