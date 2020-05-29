張榮發基金會董事吳景明突發聲明　宣布已解任慈善基金會董事長鍾德美

▲張榮發基金會董事會今（29）日召開董事會，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，因此未能順利改選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團大房兄弟經營權之爭再起，張榮發基金會董事吳景明今（29）日署名「張榮發慈善基金會董事長」發佈書面聲明表示，張榮發慈善基金會於本月18日召開董事會，已通過解任鍾德美董事長職務，並選任吳景明為新任董事長；對此，長榮集團表示後續將有正式聲明對外發佈。

吳景明指出，張榮發慈善基金會已於109年5月18日召開第8屆第7次董事會議，並通過限期要求原任董事長鍾德美應儘速返還張榮發慈善基金會之相關印鑑，呼籲鍾德美女士勿再違法對外宣稱為董事長，亦勿再僭行董事長職權而違法召集董事會議，並應儘速辦理交接，以利基金會順利運作。

請繼續往下閱讀...

吳景明表示，張榮發慈善基金會於109年4月17日召開第8屆第6次董事會議，會中由原任董事長鍾德美擔任主席，經宣布開會後，有董事提出變更議程議案，並在9名出席董事附議下，鍾徳美竟未經表決違法自行宣布散會並與5名董事離開會場，全程僅10秒鐘。

在場之9名出席董事為使議事程序得以順利進行，推選臨時主席繼行主持會議，會中通過包括「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「109年度稽核計劃表」、「誠信經營規範」、「零用金管理辦法」、「會計制度」等議案，並通過解任鍾德美董事長職務，並選任吳景明為新任董事長，現場主管機關衛生福利部官員全程在場見證。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招