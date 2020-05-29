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「佛洛伊德之死」示威暴力升級　川普怒嗆市長軟弱…放話「派出軍隊」！

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▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,警察局,示威,縱火。（圖／路透）

▲美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」示威越演越烈，民眾衝進警察局縱火。總統川普誓言提供軍事支援。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡，再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒，示威延燒至第3天，發生一連串暴力衝突，部分民眾28日晚間衝進涉案員警所屬的警察局縱火。總統川普29日痛批當地市長軟弱，他直言無法對此坐視不管，已經向州長表明，如果必要的話，將會提供軍事支援。

川普29日在推特上談及「佛洛伊德之死」示威所引發的暴力衝突時表示，「我不能坐視不管，眼睜睜看著這件事情發生在偉大的美國城市明尼亞波里斯（Minneapolis）。」他批評市長弗雷（Jacob Frey）軟弱又缺乏領導能力，如果不趕緊振作，控制局勢，「否則我將派遣國民衛隊（National Guard），把事情做好。」

川普接著又表示，「這些暴徒正在玷汙（人們）對於佛洛伊德的回憶，我不會讓這種事情發生。（我）剛剛與州長沃茨（Tim Walz）通話，告訴他軍隊一直都支持他。」

白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）28日曾表示，總統看見佛洛伊德影片時「非常難過」，「他希望正義獲得伸張」，要求聯邦調查局（FBI）加速調查。

▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

▲明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制，導致佛洛伊德窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

46歲的佛洛伊德25日被懷疑涉入偽鈔案，在4名警察要求下車接受盤查，未料竟被用膝蓋壓制脖子。儘管他苦苦哀求「我無法呼吸」，對方仍不願離開，緊急送醫之後仍窒息死亡。

此事一出，美國社會對於白人警察執法過當以及種族衝突的怒火再度被點燃，全國各地掀起示威，明尼亞波里斯也連續三晚爆發抗議，數千人走上街頭，高喊「我不能呼吸」等口號抗議。

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,示威,明尼亞波里斯,Minneapolis。（圖／路透）

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,示威,明尼亞波里斯,Minneapolis。（圖／路透）

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,示威,明尼亞波里斯,Minneapolis。（圖／路透）

▲明尼亞波里斯（Minneapolis）連續三天爆發示威，暴力衝突不斷。（圖／路透）

綜合《福斯新聞》、明尼蘇達州《明星論壇報》（Star Tribune）報導，儘管州長28日宣布派遣500名國民衛隊前往協助警方，部分示威者當晚仍衝進涉案員警所屬的第三分局縱火。網路上的直播影片顯示，有些人衝進建築物裡，火災警報器大肆作響。警局發言人28日晚間證實，「為了我們人員的安全著想」，第三分局員工在晚間10時過後不久就已及時疏散。

「佛洛伊德之死」在全美各地引爆的示威與反彈越演越烈，許多地方領導人呼籲和平表達訴求。鄰近明尼亞波里斯的城市聖保羅市長卡特（Melvin Carter）也在推特上表示，「請待在家中，不要前來抗議。請把注意力放在佛洛伊德身上，推動措施避免這種事情再度發生。」

►「佛洛伊德之死」怒火狂燒3天！示威者衝警局縱火　影片打臉「拒捕說」

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