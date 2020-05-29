「佛洛伊德之死」示威暴力升級　川普怒嗆市長軟弱…放話「派出軍隊」！

▲美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」示威越演越烈，民眾衝進警察局縱火。總統川普誓言提供軍事支援。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡，再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒，示威延燒至第3天，發生一連串暴力衝突，部分民眾28日晚間衝進涉案員警所屬的警察局縱火。總統川普29日痛批當地市長軟弱，他直言無法對此坐視不管，已經向州長表明，如果必要的話，將會提供軍事支援。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

川普29日在推特上談及「佛洛伊德之死」示威所引發的暴力衝突時表示，「我不能坐視不管，眼睜睜看著這件事情發生在偉大的美國城市明尼亞波里斯（Minneapolis）。」他批評市長弗雷（Jacob Frey）軟弱又缺乏領導能力，如果不趕緊振作，控制局勢，「否則我將派遣國民衛隊（National Guard），把事情做好。」

川普接著又表示，「這些暴徒正在玷汙（人們）對於佛洛伊德的回憶，我不會讓這種事情發生。（我）剛剛與州長沃茨（Tim Walz）通話，告訴他軍隊一直都支持他。」

白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）28日曾表示，總統看見佛洛伊德影片時「非常難過」，「他希望正義獲得伸張」，要求聯邦調查局（FBI）加速調查。

▲明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制，導致佛洛伊德窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

46歲的佛洛伊德25日被懷疑涉入偽鈔案，在4名警察要求下車接受盤查，未料竟被用膝蓋壓制脖子。儘管他苦苦哀求「我無法呼吸」，對方仍不願離開，緊急送醫之後仍窒息死亡。

此事一出，美國社會對於白人警察執法過當以及種族衝突的怒火再度被點燃，全國各地掀起示威，明尼亞波里斯也連續三晚爆發抗議，數千人走上街頭，高喊「我不能呼吸」等口號抗議。

▲明尼亞波里斯（Minneapolis）連續三天爆發示威，暴力衝突不斷。（圖／路透）



綜合《福斯新聞》、明尼蘇達州《明星論壇報》（Star Tribune）報導，儘管州長28日宣布派遣500名國民衛隊前往協助警方，部分示威者當晚仍衝進涉案員警所屬的第三分局縱火。網路上的直播影片顯示，有些人衝進建築物裡，火災警報器大肆作響。警局發言人28日晚間證實，「為了我們人員的安全著想」，第三分局員工在晚間10時過後不久就已及時疏散。

「佛洛伊德之死」在全美各地引爆的示威與反彈越演越烈，許多地方領導人呼籲和平表達訴求。鄰近明尼亞波里斯的城市聖保羅市長卡特（Melvin Carter）也在推特上表示，「請待在家中，不要前來抗議。請把注意力放在佛洛伊德身上，推動措施避免這種事情再度發生。」

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