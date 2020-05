「佛洛伊德之死」示威暴力升級　川普怒嗆市長軟弱…放話「派出軍隊」！

▲美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」示威越演越烈,民眾衝進警察局縱火。總統川普誓言提供軍事支援。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡,再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒,示威延燒至第3天,發生一連串暴力衝突,部分民眾28日晚間衝進涉案員警所屬的警察局縱火。總統川普29日痛批當地市長軟弱,他直言無法對此坐視不管,已經向州長表明,如果必要的話,將會提供軍事支援。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!