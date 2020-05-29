外銀推刷卡繳稅優惠方案　LINE Points、現金回饋好康多

▲各家銀行搶攻刷卡繳稅商機，紛紛推出高額回饋方案。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

今年綜所稅申報期間延長至6月底，各家銀行紛紛搶攻刷卡繳稅商機，花旗、渣打、滙豐等外銀針對新戶提供高額回饋方案，只要達成指定條件後，可享LINE Points回饋或現金回饋，讓納稅義務人的荷包不無小補。

信用卡已成為繳納綜合所得稅重要支付工具，透過信用卡繳稅享有3大好康，首先是延遲付款、調度現金更靈活；第二，免手續費優惠；第三，享受刷卡回饋。

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花旗（台灣）銀行今年繳稅季推出優惠方案，即日起至6月22日止，新戶成功申辦指定花旗卡，包括現金回饋PLUS卡、紅利卡、寰旅卡、Citi Prestige卡以及Happy Go聯名卡，用於繳納綜合所得稅，可享LINE Points 1%回饋，回饋上限3,000點的LINE Points，而申請分期者，可再享LINE Points 2%回饋，最高可拿到6,000點LINE Points。

舉例來說，民眾若需繳交綜所稅金額18萬，即享有1,800點LINE Points點數回饋，可以1點換1元，於全台超過10萬家LINE線上與線下商家直接折抵消費金額。

渣打銀行也推出新刷卡繳稅方案，即日起至6月4日中午12:00止，民眾只要在為期7天的活動期間內，透過渣打銀行LINE官方帳號內的指定連結，全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，完成個人化綁定渣打LINE官方帳號，並於核卡後成功登入渣打行動銀行APP，刷卡繳綜所稅可享1.88%現金回饋，回饋上限2,000元，同時還可免息分期3期。

滙豐銀行的「旅人無限／御璽卡」只要在報稅期間，以無限卡或御璽卡繳納綜合所得稅並完成登錄，可享繳稅金額1%現金回饋，回饋上限500元；另在7月底前，滙豐銀行信用卡全卡別再享繳稅分期優惠利率0.88%起，同時也免手續費。

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