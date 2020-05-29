口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

▲經濟部今（29）日正式公告自下周一（6月1日）起解除口罩出口限制。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩出口解禁即將上路，經濟部今（29）日正式公告自下周一（6月1日）起解除口罩出口限制，民眾不必再向國貿局申請輸出許可證，口罩寄出國將不限數量、不限次數，不限收件人、寄件人親等與國籍，可以直接到郵局或快遞公司交寄口罩。

國貿局官員指出，國內口罩未來將採定量徵用，實名制購買口罩可供應無虞，為讓業者可以出口未被徵用的口罩，經濟部公告自109年6月1日起解除口罩出口限制。民眾每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解除。

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▲經濟部今（29）日正式公告自下周一（6月1日）起解除口罩出口限制。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部表示，目6月1日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，屆時國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解禁。

經濟部感謝口罩業者以及國軍弟兄姊妹義無反顧、使命必達，協助口罩增產，使國內的單日產能已經達到2000萬片，快速拉高口罩覆蓋率，是台灣疫情得以領先其他國家趨緩的關鍵。

依據經濟部統計，自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2到3億片。目前國人口罩需求已趨緩且穩定，此時正是將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業的好時機。

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