問性侵受害者「腿有沒有閉緊」！恐龍法官引眾怒...遭永久撤職

美國一名法官當庭問性侵受害者「腿有沒有閉緊」，如今因多項離譜行徑遭撤職。（Pixabay／Daniel Bone）

圖文／鏡週刊

美國紐澤西州高等法院一名法官，屢次因法庭上不恰當的行為遭民眾投訴，一次審理性侵案件過程中，受害者已經做完完整陳述後，他竟離譜追問「腿有沒有閉緊」、「有沒有遮掩身體部位」，更曾當庭打電話威脅擔心孩子安危而未到庭的母親。這名法官日前遭撤職，且永久不得在紐澤西州從事法律工作。

據《CNN》報導，紐澤西最高法院首席大法官斯圖爾特拉伯納（Stuart Rabner）於本月26日提交意見書，指出失職的法官約翰羅素（J. F. Russo）遭撤職，該命令立即生效，且終生不得在紐澤西州從事法律工作。

意見書中提到，2018年8月紐澤西州最高法院的行為諮詢委員會接獲4項投訴，都與約翰羅素在法庭上不恰當的行為有關。其一是他詢問性侵受害者如何企圖制止嫌犯，當對方做完完整陳述後，約翰羅素繼續追問「腿有沒有閉緊」、「有沒有遮掩身體部位」等二度傷害的離譜問題。

首席大法官拉伯納在意見書中指出，約翰羅素的行為違反了公眾的信任，破壞了法院程序的完整性，也損害了他自身和法院的廉正，更反映出他缺乏身為法官的廉潔和適當性。

對於自己的行為引起爭議，約翰羅素辯解是幫助在交叉詰問中被打擊的受害者「重新獲得節奏」，但拉伯納認為受害者的陳述已經很清楚，約翰羅素粗暴的提問也並非必要。

不只如此，約翰羅素還曾在大排長龍的法庭上，與一名打親子關係官司的女性講了長達9分鐘的電話，他先打電話給對方，但沒接通，事後該名女子回電，電話直接被轉接到法庭上。這名女子聲稱自己沒出庭是因為「非常害怕」，法官約翰羅素要求女子告知地址，讓他寄送親子命令，但女子拒絕，擔心危害到孩子的安全，請求法官直接發送給律師，約翰羅素當場語帶威脅說：「我會找到你，我們都會找到你！」

首席大法官拉伯納認為約翰羅素的說法令人不安，也反映出他的脾氣很差勁。另外兩件指控則是約翰羅素要求同事優先安排他兒子的監護權案件，以及拒絕讓高中同學的配偶撫養案撤回。

約翰羅素原先在高等法院擔任書記員，1997年取得律師執照執業，隨後擔任6年的行政法官，於2015年12月獲得高等法院任命，曾接受《防止家庭暴力法》的正式培訓。

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