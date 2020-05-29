西雅圖9歲男孩發明紙牌遊戲「年收入3千萬」　成立公司當創意總監

▲西雅圖9歲男孩發明紙牌遊戲「Taco vs Burrito」。（圖／翻攝自Facebook／lesliedoo）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界各地受到疫情影響，許多人在家中隔離防疫，意外讓一名西雅圖9歲小男孩賺進100萬美元（約新台幣3,000萬元），成為百萬富翁，父母都要叫他一聲「老闆」。他發明的「墨西哥塔可餅對戰捲餅」（Taco vs Burrito，暫譯）紙牌遊戲，在疫情期間，成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲。

根據seattle times報導，小男孩巴特勒（Alex Butler）在兩年前發明「墨西哥塔可餅對戰捲餅」紙牌遊戲，當時一度成為亞馬遜（Amazon）平台最熱門、排名第一的紙牌遊戲。2019年時總共賺進110萬美元，每賣出一件商品他就可以賺取20美元（約新台幣600元）。然而，自從新冠病毒暴發之後，銷售量竟然比去年暴增了10倍。

此款遊戲的目標，是用一些荒謬的配料製作出最有價值的餐點，成份千奇百怪，包含「新鮮的大腦」、「小熊軟糖」和「巧克力裹蝦」等。巴特勒表示，因為家人們都很喜歡玩桌遊，於是紙牌遊戲的想法就在腦中有了雛型。巴特勒的媽媽皮爾森（Leslie Pierson）在臉書上興奮表示，「事情發生的太瘋狂了！」很難相信自己的小孩，竟然靠著紙牌遊戲賺進100萬美元。

▲「Taco vs Burrito」紙牌遊戲。（圖／翻攝自amazon官網）

巴特勒的父母為他成立一間公司，名為「熱塔可」（Hot Taco），賺取的營收會保留在公司裡。巴特勒在公司的職位是「創意總監」，負責設計遊戲，以及遊戲發想，媽媽是公司的總裁，爸爸馬克．巴特勒（Mark Butler）則是副總裁。他和父母都擁有這間公司的主要股份，在他還沒成年的這段期間，父母會在一旁幫助他，直到他可以管理公司。

雖然巴特勒擁有百萬財富，但如果他想要花25美元買網路遊戲，必須要付出勞力來換取，例如幫忙做家事。近日，巴特勒和母親一同合作研發新遊戲，名叫「Bold Made」，目前僅開放預購，預計在10月份會寄出，這是一款重新改版老牌Old Maid的紙牌遊戲。