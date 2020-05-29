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波士頓馬拉松首度取消賽事　台灣團還曾贏得六環獎牌

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2019年的波士頓馬拉松（Boston Marathon）。（圖／路透）

▲今年第121屆波士頓馬拉松被迫取消。（資料照／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

由於新冠病毒大流行，波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）及體育協會（Boston Athletic Association）宣布，今年第124屆波士頓馬拉松（Boston Marathon）取消。波士頓馬拉松是全世界最古老的馬拉松比賽，在歷經124年後首次停辦，每年將近2萬多名選手參賽，並且沿路還有50萬人圍觀。

今年的波士頓馬拉松原本只是將4月的比賽推遲到9月中旬，不過，主辦單位波士頓田徑協會（BAA）執行長葛利克（Tom Grilk）表示，「我們的首要任務仍然是維護社區、我們的員工、參與者、志願者、觀眾及支持者的健康」，所以只能取消賽事。

波士頓馬拉松曾歷經各種災難，包括兩次的世界大戰、火山爆發、2013年的爆炸事件、美國流感大爆發，但都持續進行賽事，不料這次卻沒能早一步控制住疫情。

受全球矚目的波士頓馬拉松，每年都有約2萬多的參賽者，並且還有50萬人沿路，在穿越美國馬薩諸塞州八個城市的跑道旁圍觀。同時，波士頓馬拉松是全球第一個城市馬拉松，自1896年夏季奧林匹克運動會上，成功催生了這項馬拉松，在隔年就開始舉辦賽事，並且在1996年100週年時，更有高達38,708人參賽。

另外，在去年波士頓馬拉松比賽中，有3萬多名跑者，其中台灣團共有153人參加，並且還包括由桃園市體育會馬拉松委員會主委等8人，完成六大馬，並且贏得「六環」獎牌。

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