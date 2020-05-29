是誰住在深海的大鳳梨裡？《SpongeBob: Patty Pursuit》Apple Arcade獨家登場

▲《SpongeBob: Patty Pursuit》Apple Arcade獨家登場。（圖／Apple提供）



記者邱倢芯／台北報導

Apple宣布，海綿寶寶和派大星透過《SpongeBob: Patty Pursuit》遊戲在 Apple Arcade 獨家登場。

《SpongeBob: Patty Pursuit》是一款捲軸動作遊戲，遊戲中，邪惡的「幕後黑手」皮老闆再次精心策劃盜取美味蟹堡的祖傳秘方。這次，他召集了表兄弟大軍來俘虜海綿寶寶的所有朋友。

如果你是海綿寶寶超級粉絲，玩家會在遊戲中看到許多來自《海綿寶寶》電視影集中的眾多客串角色。

▼《SpongeBob: Patty Pursuit》是一款捲軸動作遊戲。（圖／Apple提供）

來自《海綿寶寶》電視影集的客串角色：

比奇堡標牌：在第一集初次登場的比奇堡鳥瞰圖，隨著時間推移而演變，並自此出現在許多集數中。你可在第十季的《搶救朋友大作戰》、第九季的《黃金具寶盆》，以及第七季的《比奇堡傳奇》等集中看到這場景的靈感來源。

皮老闆的表兄弟：皮老闆的表兄弟又回來幫助他取得美味蟹堡的祖傳秘方。他們首先出現在第三季的《大軍入侵》一集中。

手套樂園：手套世界的各種遊樂設施和地點都受到第七季《手套樂園》和第五季《我們好勇敢》的啟發。

冰刀鞋：掛在牆上的冰刀鞋出現在第二季《嚇死你》一集中。在該集中，為了威震七大洋，海綿寶寶與派大星展現出令人難以忘懷的花樣滑冰表演。

我要回家：在第一季《我要回家》一集中，在公車站內排隊的海綿寶寶前方散佈著各種角色。等到他們在第十季的《藝術無價》一集中再次現身時，當中有些已成了海綿寶寶的好朋友。

廚師機器人：「廚師機器人海綿寶寶」首次出現在第二季的《歡迎光臨》一集中，它要是沒有用海綿寶寶的大腦來操控，似乎就不會活動。

皮老闆的實驗室：遊戲中皮老闆的實驗室是受到第一季《奸詐的皮老闆》一集所啟發。

船：架子上出現的瓶中船，旁邊是皮老闆在第九季的《神準籤餅》中所使用的一艘小划艇，他用小船進行人群衝浪並將海綿寶寶擠出人群。

弗雷德：弗雷德有點容易受傷，但在這裡看似很健康。他曾在多部《海綿寶寶》劇集中出現，包括第十一季中的《我的腳》。

從門縫中窺探：在「海之霸」餐廳內從這扇門窺探，可以看到「蟹堡王」餐廳就座落在皮老闆的餐廳正對面。

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