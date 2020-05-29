梅克爾：歐盟與中國合作符合「重大戰略意義」　必須體認北京的領導決心

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

今年以來，新冠肺炎疫情爆發、《港版國安法》通過的舉措，都讓國際間對中國的不滿逐漸增加。就在英美各國準備收緊與中國的合作關係之際，德國總理梅克爾卻表示，歐盟與中國保持合作符合「重大戰略意義」，她會致力與北京保持對話。

《彭博》報導指出，德國在7月1日會接任6個月的歐盟輪值主席國，梅克爾（Angela Merkel）日前在智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung）發表視訊演講時表示，歐盟27個成員國與中國的關係將是首要任務，「我們歐洲人必須體認，中國在現有國際架構中展現的領導決心。」

梅克爾強調，在各國政府以批評角度看待中國時，她將致力於和北京當局保持「關鍵且具建設性」的對話，她的目標是與中國達成投資協議，並在全球氣候變遷與公衛挑戰方面找到共通點，所以對中國的貿易制裁議題不會出現在29日舉行歐洲外長會議上。

儘管歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，歐盟應該在29日的會議中，針對《港版國安法》進行表態，並重新考慮與華為的合作；但梅克爾認為，雖然歐盟與中國在法治、自由、人權與民主方面有巨大分歧，但這些都不該成為雙方對話的阻礙，應該採取不同方式解決衝突。

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