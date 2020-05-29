37年前從火場驚險逃出　護理師靠「一張剪報」找到救命恩人





▲泰勒（Deirdre Taylor）找到37年前冒著生命危險把她從火場救出的普格列斯（Eugene Pugliese）。（圖／翻攝自臉書／Deirdre Taylor）



記者吳孟臻／綜合報導

為了幫助對抗新冠肺炎，美國護理師泰勒（Deirdre Taylor）3月到紐約前線支援，沒想到這個契機，讓她找到37年前在火場救他一命的消防員普格列斯（Eugene Pugliese）。兩人透過電話聯繫喜極而泣，更發現彼此都留著當年的簡報，希望在疫情過後能見上一面。

從維吉尼亞州出發到紐約前，泰勒除了收拾必要行李，還帶了一張保存超過30年的報紙頭版。這張報紙上記載1983年12月的一場火災，刊登消防員拯救4歲女童的珍貴畫面，此女童不是別人，正是泰勒。

如今泰勒已經40歲了，在醫院急診中心擔任護理師，擁有美滿的家庭和兩個孩子，多年來，她一直想連絡當年的救命恩人，但在網路上一無所獲。泰勒向《CNN》說，「我那天幾乎就要沒命了，因為他，我才有活下來的機會」。

當她知道要到紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Hospital）支援兩個月，認為是找尋救命恩人的最佳機會。一次工作場合上，她把故事告訴一位消防員，對方替他聯絡曼哈頓區消防局20梯隊隊長，隊長提供普格列斯的聯絡方式。

泰勒下班後，立刻撥了一通電話給普格列斯，她曾擔心普格列斯會不會遇到911恐攻，一直希望能有機會向他道謝，現在，她終於達成心願了。

普格列斯現年75歲，已經退休搬到紐澤西州。他向《CNN》表示，22日接到泰勒的來電，不只開心，也很感動，「我們邊哭邊講電話」，更透露，他也將當年的報紙剪下來，裱框掛在牆上整整25年，更對泰勒成為幫助人的白衣天使感到欣慰。

An out-of-town nurse on the front lines of New York’s coronavirus battle was reunited with the firefighter who saved her as a child from a burning Manhattan building.



Deirdre Taylor thought she would never get the chance to thank the man for his bravery.https://t.co/TfFGxKZNXA — New York Daily News (@NYDailyNews) May 26, 2020

當年的事，年紀太小泰勒記不得，但普格列斯記得十分清楚。

普格列斯當時在曼哈頓蘇豪區（SoHo）檢查水管，有個男人說附近街區發生火災，於是跟著對方跑到事發大樓，發現6樓冒出陣陣濃煙。他找到一位婦女、救她出去，對方崩潰表示孩子還在裡頭，普格列斯再度衝入火場，找到已經昏倒的女童（也就是泰勒），幸好在CPR急救後，女童恢復意識。

「從那之後，我再也沒見過她了，不過我常常會想起她」普格列斯說。因為這個英勇事蹟，普格列斯被授予勇士勳章。

兩人聯繫上後，發現彼此之間有很多共通點。泰勒曾在17歲從軍，後成為國民兵的直升機飛行員；普格列斯在當消防員之前，曾加入海軍陸戰隊，並參與越戰。

「最重要的是，我們都是紐約洋基隊的死忠粉絲！」泰勒笑著說。他們總共透過電話聯絡兩次，彼此都希望在疫情緩和後，能帶著家人一起去看洋基隊的比賽。

A nurse went to New York to work on the front lines — and to find the firefighter who saved her life 36 years ago https://t.co/l4EeSp77iP — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2020

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