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北韓涉洗錢750億「發展核武」！　美起訴28名北韓人和5名中國人

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▲北韓領導人金正恩最消失一個禮拜後終於再次於大眾面前曝光。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

美國司法部28日指出，政府將對涉及全球範圍洗錢案的28名北韓籍與5名中國籍人士提出訴訟。據華盛頓聯邦檢察官2月公告的檔案，被告利用國際銀行系統裡超過250間空殼公司，處理超過25億美元（約新台幣750億元）的不法資金。美國政府稱，這些資金回流到北韓國營的朝鮮貿易銀行，而北韓政府再利用這些將這些資金投入大規模殺傷性武器計畫當中。

聯邦代理檢察官邁克爾（Michael Sherwin）指出，這次訴訟傳達了「美國致力於阻止北韓非法利用美國財務系統，也限制北韓利用非法行為所得收益來增強自身研發大規模殺傷性武器或其他導彈計畫的能力」，同時也暗示，美國不再能夠單單只靠經濟制裁阻止北韓建造核武。儘管美國政府幾乎沒有機會逮捕被告，但司法部有時會對外國人提出控訴，以恫嚇敵對國家。

在去年川金談話破局之後，北韓控訴美國一直保有敵意，並暗示有能力在今年恢復飛彈或核子武器測試。為了要切斷北韓資助核武計畫的資金來源，美國政府已經對北韓進行嚴厲的經濟制裁，也開始追緝非法將資金送回北韓的公司。

然而，北韓的野心並沒有因為這次事件就減弱。就在上個月，美國政府指控北韓利用網路攻擊電子貨幣以竊取資金並加以洗錢，「為大規模毀滅性武器以及導彈計畫提供收益」。儘管北韓今年尚未實施重大武器測試，但金正恩本周才與北韓最高軍事機構開會，討論「進一步強化」北韓核武實力的政策。

▲據美國政府指出，北韓不斷利用不法手段秘密資助核武發展。

▲據美國政府指出，北韓利用不法手段秘密資助核武發展。（圖／路透）

在28日公告的訴訟案中，美國司法部直接點名數名朝鮮貿易銀行的員工以及四名高層主管，包括該銀行兩名前總裁高哲萬（Ko Chol Man，音譯）和金宋義（Kim Song Ui，音譯），另名共犯被指出是北韓偵察總局的一名成員。他們的罪名有共謀、銀行欺詐、洗錢以及經營犯罪企業。

根據司法部訴訟狀，部分朝鮮貿易銀行的職員為位於中國瀋陽市銀行分支的空殼公司工作，其他被告則被指控移居中國、澳洲、利比亞、科威特、泰國、俄國等國家成立數百間空殼公司；當這些國家的政府偵查到這些公司與北韓政府的關聯後，他們就會立刻關閉公司。這些公司除了把資金不斷送回北韓，還購回成千上萬件在經濟制裁下禁止進口的物資。

據稱，犯罪嫌疑人透過中國、美國和歐洲的銀行進行交易，但這些銀行起疑心時，他們都否認了與朝鮮的任何非法買賣或聯繫。美國政府在過去5年中收回了這些銀行凍結的6350萬美元資產。

雖然訴訟狀並未提到電子貨幣，但提及多名被告被派往海外學習快速發展的金融科技。根據美國國家安全分析師指出，美國政府透過國家壓力使北韓屈服的作法可能很快就會變得過時。近期研究報告指出，北韓已經找到了新方法，利用網路犯罪來重挫美國經濟制裁。

▲▼川金會。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）。（圖／路透）

川普曾經表示，他將利用與金正日的「親密關係」阻止北韓製造更多武器，2人於2018年6月在新加坡和2019年2月在越南河內舉行了會面，但這兩場領袖會晤都未能取得任何關於如何結束朝鮮核武器計劃，或如何減輕聯合國實施對北韓經濟制裁的協議成果。川普表示，金正恩提出解除經濟制裁換取拆除核武工廠根本是行不通的。

年初，川普寫信給金正恩，傳達想改善美國與北韓關係的想法，強調自身與世界上最孤立獨裁者的特殊情誼。即便如此，金正恩已於今年秘密實施4項核武測試，並推動建立更多的核武及飛彈設施。

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