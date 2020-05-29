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張榮發基金會未順利改選董事　長榮：張國明等六位董事再度杯葛

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▲張榮發基金會董事會今（29）日召開董事會，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，因此未能順利改選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張榮發基金會董事會今（29）日召開董事會，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，因此未能順利改選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

張榮發文教基金會於今(29)日召開董事會，長榮集團發佈書面聲明表示，有關修改章程及改選董事之議案，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，以致無法達到特別決議三分之二以上董事(10人)出席之門檻，因此未能順利改選。

張榮發文教基金會於今日召開董事會，會中依據「財團法人法」進行討論108年度工作報告及財務報表、修正捐助章程及改選董事等議案，教育部亦有派員列席。

請繼續往下閱讀...

長榮集團表示，張榮發文教基金會的董事改選，之前因部分董事遭遇暴力恐嚇事件，目前皆由檢警偵辦當中，今日之董事會雖然未完成改選議案，但仍有8位董事本著張總裁「基金會就是要做公益」的初衷，出席會議並通過有利於基金會日後會務運作之議案，不像刻意杯葛缺席之董事一心只想著如何藉由基金會來奪取經營權，實有違本會宗旨。

▲財團法人張榮發基金會大樓內觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財團法人張榮發基金會大樓內觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

張榮發基金會表示，今日召開之董事會，主管機關教育部也十分重視，該部曾於4日24日發函給基金會及所有董事強調應於五月底前召開董事會，並盡速完成改選董事事宜，且於5月22日發函表達該部將會於今日之董事會派員列席，然不具本基金會董事身分的張國政先生卻於5月26日發函給所有董事要求，並告知所有董事已遭全體解任為由，不得出席董事會。

張榮發基金會指出，昨(28)日張國明等六名董事竟發函向基金會表示所有董事已遭全體解任，鍾德美董事長不應再以董事長身分召開董事會，而拒不出席，此舉也令人錯愕，試問教育部尚且於本月22日發函給所有董事告知5月底前要改選，何來當然解任之說?

張榮發基金會表示，董事任期屆滿迄今，已多次召開董事會辦理選舉事宜，含此次已召開過8次董事會，其中6次董事會有列改選董事議程，而該6次董事會中竟有5次都遭特定董事杯葛不出席會議，導致無法達到三分之二以上董事出席的特別決議門檻改選完成，對此張榮發文教基金會深感遺憾。

為解決此一僵局，張榮發基金會已於今年2月依非訟事件法第64條之規定，向法院申請指派三位臨時董事，以達到改選董事人數門檻，目前正在台北地方法院審理中，希望能儘快選出新任董事以平息爭議，讓基金會能夠專心從事慈善公益之事務。

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