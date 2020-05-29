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台經院：4月製造業景氣燈號連二藍　經濟回到正軌還需時間

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▲▼台經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（29）日公布製造業4月景氣信號，受到新冠病毒疫情於全球擴散影響，四大經濟體第一季經濟成長表現多呈衰退，4月景氣信號值9.49分，較3月修正後9.83分減少0.34分，亮出代表衰退的藍燈。由於台經院之前也修正3月製造業景氣燈由黃藍燈降為藍燈，此次等於連續第二個藍燈。

台經院表示，4月製造業燈號雖續維持代表景氣衰退的藍燈，然就信號值來看，減幅已明顯收斂。儘管台灣防疫得宜，但全球終端需求大幅轉弱、國際原油與原物料價格重挫影響，衝擊傳統製造業表現，拖累需求面、原物料投入面與價格面指標，只有電子產業受惠於遠距商機及新興科技應用持續擴展，表現相對亮眼，有助於跌幅收斂。

請繼續往下閱讀...

從細部產業來看，在化學材料方面，4月國際原油價格大幅下滑，西德州原油與布蘭特原油價格較去年同期年減幅度超過7成，加上全球疫情蔓延衝擊市場對產品需求疲弱，原料供過於求，產品報價普遍下跌，拖累需求面與價格面指標表現，故4月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

▼台經院公佈4月製造業景氣燈號。（圖／台經院提供）

▲▼台經院公佈4月製造業景氣燈號。（圖／台經院提供）

而在電腦產品業方面，受到部分產品出貨遞延至4月與通路回補庫存，以及歐美疫情升溫使得居家辦公、遠距教學需求增溫，加上疫情加速宅經濟發酵，推升伺服器、筆電、網路連接設備等生產動能，故本月電腦產品業景氣燈號轉為持平的綠燈。

展望未來，隨著各國開始逐步解除封鎖措施，有助於需求回溫，製造業生產活動增加，不過在疫情尚未完全受到控制的情況下，全球經濟需求要回到正軌仍需要一段時間，未來仍需留意疫情對於電子終端產品市場的影響，特別是庫存去化、需求減弱而無旺季的情況。

此外，近期美中緊張情勢再度升溫，貿易戰是否再度重啟，甚至是科技戰開打，美中摩擦蔓延至各個領域，須留意後續發展對於台灣相關供應鏈的影響。

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