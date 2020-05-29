口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

▲口罩6月1日解禁開賣。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／綜合報導

口罩即將在6月1日開放自由買賣，民眾憂心價格飆漲買不起，現在有部分廠商透露生產成本不斷往上漲，所以口罩可能暴漲至每片10元，而經濟部也表態尊重正常的市場機制運作，但若有發現囤積哄抬的現象，也歡迎大家撥打 #1950 消保會專線檢舉，而以下則是《ETtoday新聞雲》整理目前口罩廠商的售價策略一次看。

口罩廠商華新醫材董事長鄭詠柱表示，目前政府徵收口罩的價格為每片5元，但是受到疫情供需影響，相關不織布、濾材、鼻樑線及耳帶等原物料成本飆漲，所以製作口罩光是成本就至少要7.5~8元左右，並強調現在賣5元都是賠本，未來售價可能暴漲至每片10元。

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口罩廠商「康那香」表示，原本政府是以平面醫療每片2.5元、立體口罩每片5元的價格徵收，現在受到疫情供需影響，再加上包裝、運輸等成本上升，因此預估口罩價格上漲是合理的狀況，但是經濟部有要求口罩售價不能高於5元，目前還不確定售價，但會盡力配合政府政策。

口罩廠商「Masaka-超淨新口罩」在粉絲專頁貼文表示，約僅開放30-40%的產能投入市場，因此首批到貨預計會在6/7~10，預計價格要到6/1會有定案，但以口罩濾材熔噴不織布為例，從1月開始每公斤120元漲到目前超過每公斤1000元，漲幅達10倍，強調短時間2~3元的口罩真的盼不到了。

口罩廠商「CSD中衛」同樣在粉絲專頁貼文表示，仍有口罩國家隊責任，政府每日定額徵用45%口罩產能，並由於製作、配送及通路上架作業時間影響，各通路到貨時間不一定，而且口罩不會直接販售給一般消費者，必須到配合通路購買，強調口罩並非大家想像的好買。

至於其他業者，口罩廠商「格安德」傳出在網路開放訂購，而且售價在5~7元不等，但是目前這個價目表已經從官網上撤掉，現在只能看到其他口罩的型錄介紹。

而經濟部對於口罩價格也在臉書發文表態，已經請紡研所進行初步的市場調查，並強調既然要逐步開放市場，將會尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存，如果大家覺得市場價格太高，還是可以回來買實名制的一片5元。

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