　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼口罩國家隊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲口罩6月1日解禁開賣。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／綜合報導

口罩即將在6月1日開放自由買賣，民眾憂心價格飆漲買不起，現在有部分廠商透露生產成本不斷往上漲，所以口罩可能暴漲至每片10元，而經濟部也表態尊重正常的市場機制運作，但若有發現囤積哄抬的現象，也歡迎大家撥打 #1950 消保會專線檢舉，而以下則是《ETtoday新聞雲》整理目前口罩廠商的售價策略一次看。

口罩廠商華新醫材董事長鄭詠柱表示，目前政府徵收口罩的價格為每片5元，但是受到疫情供需影響，相關不織布、濾材、鼻樑線及耳帶等原物料成本飆漲，所以製作口罩光是成本就至少要7.5~8元左右，並強調現在賣5元都是賠本，未來售價可能暴漲至每片10元。

請繼續往下閱讀...

口罩廠商「康那香」表示，原本政府是以平面醫療每片2.5元、立體口罩每片5元的價格徵收，現在受到疫情供需影響，再加上包裝、運輸等成本上升，因此預估口罩價格上漲是合理的狀況，但是經濟部有要求口罩售價不能高於5元，目前還不確定售價，但會盡力配合政府政策。

口罩廠商「Masaka-超淨新口罩」在粉絲專頁貼文表示，約僅開放30-40%的產能投入市場，因此首批到貨預計會在6/7~10，預計價格要到6/1會有定案，但以口罩濾材熔噴不織布為例，從1月開始每公斤120元漲到目前超過每公斤1000元，漲幅達10倍，強調短時間2~3元的口罩真的盼不到了。

口罩廠商「CSD中衛」同樣在粉絲專頁貼文表示，仍有口罩國家隊責任，政府每日定額徵用45%口罩產能，並由於製作、配送及通路上架作業時間影響，各通路到貨時間不一定，而且口罩不會直接販售給一般消費者，必須到配合通路購買，強調口罩並非大家想像的好買。

至於其他業者，口罩廠商「格安德」傳出在網路開放訂購，而且售價在5~7元不等，但是目前這個價目表已經從官網上撤掉，現在只能看到其他口罩的型錄介紹。

而經濟部對於口罩價格也在臉書發文表態，已經請紡研所進行初步的市場調查，並強調既然要逐步開放市場，將會尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存，如果大家覺得市場價格太高，還是可以回來買實名制的一片5元。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

ET快訊
好市多洗衣精放頂樓　5mins自爆「藍色瀑布狂洩」！苦主曝鎖
南韓小妹頂「老成厭世臉」…超萌反差逗樂14萬粉絲！網見媽媽美
15縣市大雨特報！基隆、宜蘭、南投防局部大雨
吳朋奉被爆經濟狀況有困難　節儉獨居鐵皮屋30年…友曝他生前「
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

張榮發基金會未順利改選董事　長榮：張國明等六位董事再度杯葛

台經院：4月製造業景氣燈號連二藍　經濟回到正軌還需時間

新興短債擁四利基　大幅提高投資勝率

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

張榮發基金會未順利改選董事　長榮：張國明等六位董事再度杯葛

台經院：4月製造業景氣燈號連二藍　經濟回到正軌還需時間

新興短債擁四利基　大幅提高投資勝率

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

LG首款5G雙螢手機登台　V60 ThinQ 5G Dual Screen中華電獨家開賣

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

《大學生》曾玄玄產後1年「真實身材現形」！　短褲照洩驚人變化

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

17歲少女和20歲情郎私奔！　遭16男當眾扒衣暴打...老爸被迫在場觀看

返台待產挨轟傳播病毒　歐陽靖吐心聲「真的很難過」

新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人！2人曾在高空翻雲覆雨

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看5.8億　號碼出爐

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

疫情改變世界　謝金河：大家有準備？

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

3、4月期發票再開一次獎？　假的！賣擱傳

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

逼近百萬人！　勞工紓困貸款10萬元只剩2.2萬個名額

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

更多熱門

相關新聞

Gogoro電動腳踏車現身賣11.7萬

Gogoro電動腳踏車現身賣11.7萬

繼3月註冊商標首曝、5月官方粉絲團無預警上線後，Gogoro跨入「電動腳踏車」（更準確應該說電動助力車）的首款作品「Eeyo」實車，終於在今（28）日正式在網上揭開其面紗，除了強打重量較同級對手輕上一半外，續航力也高達55英里（約88.5公里），各方面看來都頗具競爭優勢

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

即／口罩6/1起自由販售　售價波動曝光

即／口罩6/1起自由販售　售價波動曝光

房價沒動靜？北市一區公寓價格2年跌15%　房仲：可以買

房價沒動靜？北市一區公寓價格2年跌15%　房仲：可以買

關鍵字：

口罩解禁廠商價格超淨新口罩CSD中衛康那香華新醫材

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面