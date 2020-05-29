新興短債擁四利基　大幅提高投資勝率

▲基金經理人建議投資人將新興短期公司債納入核心資產配置。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎、油價崩跌等黑天鵝衝擊，今年的金融市場表現並不平靜，加上主要央行緊急降息，利率來到相對低點。台新投信指出，新興短期公司債擁有高殖利率、高債券品質、新興美元債類類多元及新興國家充分因應危機能力等四大利基，將大幅提高投資勝率，建議投資人將新興短期公司債納入核心資產配置，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，短期債券有四大特性：一、愈接近到期日，變數愈少，價格波動自然較小；二、存續期間愈短，對利率敏感度愈低；三、遇到黑天鵝，抗跌力強，回復率快；四、波動率低，夏普值高。投資債市若不想受制於市場波動，首重兩大策略：(1)調整配置，將長債轉換為短債，並將存續期控制在2年左右，以分散利率風險；(2)強化債券標的品質，選擇耐震、長期競爭力佳的好公司，以強化信用風險。

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至於短債的操作及選擇，尹晟龢建議優先布局新興市場短期公司債。新興短期公司債有四項優勢：一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比想像中低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元。四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先；此外，新興短期公司債與台灣投資人喜愛的美國高收益債和新興主權債相關聯度低，在現有資產納入新興短期公司債，可降低波動，提高收益率，性價比進一步提升。