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從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

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▲▼租售,房屋,房地產,景氣,黃金地段,仲介,銷售,掮客,無殼蝸牛。（圖／記者周宸亘攝）

▲居住正義了嗎？從財政部統計的房屋稅收發現，非自住的住宅五年來增長7萬戶。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

從房屋稅課徵來看是否囤房、居住正義！根據財政部統計，從2015年到去年五年之間，住宅非自住的房屋就增長了7萬戶，六都之中以台中市增長最多；而非自住住宅的集中區前五名中，台中就霸榜了三名，財政部分析，主要是近年台中工業區、經貿區的發展與開發有關。

房屋稅稽徵的方式，是以房屋現值乘上稅率，稅率分為住家與非住家，其中住家又分為「自住或者公益出租」和「非自住」的房子，各縣市都會訂定差別稅率，如果非自住的住宅，就會課徵較高的稅率，有些縣市持有戶數愈多，稅率就會課徵愈重，也就成了「囤房稅」。

請繼續往下閱讀...

居住正義嗎？房屋稅自住住宅貢獻下降　非自住住宅則上升

根據財政部統計，房屋稅實徵淨額從2015年的694億元，增長到去（2019）年的810億元，四年來增加一成七。住宅自住用房屋向為房屋稅收入主要來源，大約占比為四成，但是到了去年降至三成八；其次營業用房屋，近年占比約三成五；住家非自用的房屋貢獻房屋稅約一成，也較2015年增長約1.9個百分點。

戶數方面，去年全國住家自用住宅約658萬戶，較2015年增加14萬戶，增長率為2.2%，六都之中以桃園市增長4.5萬戶、6.9%為最多。財政部分析，桃園市的房價比雙北市親民，吸引許多原本雙北市人口所導致的。

另一方面，同五年間，非自住住宅增加7萬戶，增長率超過一成，為10.9%，其中台中市增長1.6萬戶，增長率18.8%，成為六都之最，中科、台中工業區、水湳經貿園區的持續發展而帶動不動產開發；而台北市則是因為推動都更，自用住宅則是減少3萬戶，減少4.1%、非自住則是反向增加1.5萬戶，增長率達到19.4%，與投資客持續置產有關。

▲▼房屋稅統計,囤房,居住正義,住宅,自住,非自住。（圖／財政部提供）

▲房屋稅2015年到2019年房屋稅徵收概況與六都消長情形。（圖／財政部提供）

非自住住宅集中區　高雄市新崛江、六和商圈屋齡老摳摳

財政部的統計資料顯示，住家自住房屋占全國房屋六成二，非自住僅占6.5%，進一步觀察各鄉鎮自用與非自用房屋的比率，自用住宅以高雄市鳳山區最高，比重達到79.8%、基隆市安樂區居次，比重78.3%；而非自住房屋以高雄新興區14.6%最多，但是台中則是霸榜前五名，從二到四名全是台中市，分別為中區、北區與西區，占比為12.6%到14.1%，新北市淡水區占比也有12.1%。

從非自住住宅屋齡來看來看，全國的房子約有一半在30年以上，其中29.5%是31年到40年之間；25.7%則是40年以上。而住家非自住集中的五區來看，高雄新興區內有六合夜市、新崛江等商圈，所以屋齡普遍偏高，甚至有47.7%以上的房子屋齡41年以上；屋齡31年到40年也有25.4%，屋齡超過30年者就有73.1%。

新北市的淡水區非自住房屋近三 成屋齡在10年以下，其中兩成五更在五年以下，可能是近年淡水區新建房屋多為投資置產工具，或與建商待售餘屋較多有關。

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▼高雄市新崛江、六和商圈有七成以上的房子屋齡超過30歲。（圖／財政部提供）

▲▼房屋稅統計,囤房,居住正義,住宅,自住,非自住。（圖／財政部提供）

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