　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 陳寶郎出席 台塑化股東會 。（圖／記者張一中攝）

▲台塑化董事長陳寶郎出席。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑化今（29）日召開股東會，會中台塑化董事長陳寶郎指出，今年下半年景氣將會隨著疫情趨緩逐漸復甦，經濟活動回溫推動需求，再加上OPEC從5月開始減產，因此預估下半年油價會緩步上漲，到年底杜拜原油價格會落在40美元左右。

陳寶郎表示，杜拜原油價格一路從1月6日的高點69.6美元，一路暴跌到4月下旬的18.3美元，雖然OPEC決定在5月份開始減產，截至今天每桶價格為33.21美元，還是不到年初的一半，但仍有逐漸上漲的趨勢，再加上國際上肺炎疫情也開始慢慢趨緩，歐美國家高峰期已過，僅剩印度、俄羅斯、巴西等3國還在高峰期外，只要各國陸續解封後，商業行為與經濟活動恢復，需求就會增加，而產油國的減產也是利多，不過油價庫存太多，因此上漲速度不會太快。

請繼續往下閱讀...

另外，油品價差方面，陳寶郎則說，情況非常不好，甚至汽油比原油更便宜，幾乎是煉越多就虧越多的窘境，雖說疫情趨緩可讓需求提升，但是國際油品庫存的非常高，好轉的情況也有限度，要真正好轉預計會到明年。

最後，陳寶郎也針對美國路州投資案進度進行說明，前期規劃已經做好，理論上可以馬上動工，只不過要等招標完成，只是路州也是肺炎疫情重災區，工地無法開工，但招標工作持續進行，進度還是會稍微落後，但預計2023~2024年投產的目標沒有改變。
   

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　
 

ET快訊
2兆賭王爆用「造生基」續命！3男星都做了…她驚曝「背後恐怖代
「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路
演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂　因「好兄弟偷吃7年妻」影
罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

長榮內鬥再起　張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

小心求償無門！外幣保證金交易詐騙猖獗　金管會10年移送23件

3、4月期發票未中再開一次獎？　財政部：假的！賣擱傳了

油箱快加滿！下周油價擬調漲1元「九二汽油站上20元大關」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

長榮內鬥再起　張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

小心求償無門！外幣保證金交易詐騙猖獗　金管會10年移送23件

3、4月期發票未中再開一次獎？　財政部：假的！賣擱傳了

油箱快加滿！下周油價擬調漲1元「九二汽油站上20元大關」

「防疫五月天」週末遊台南　萬象舞廳也想請阿中部長來「視察 」

坐透明鞦韆、當小魔女拍美照！花蓮最新必玩電動車　騎進「天空之鏡」秘境看海

援助港人　陸委會：將修港澳條例施行細則、制度化

口罩6月1日解禁開賣　廠商售價策略一次看

《DD52》驚見A’N'D女團成員！紀欣妤「希望讓更多人看見」

鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

每天只營業3.5小時！台中老牌豆花　口感綿密、香氣濃郁

農糖們注意！ 陳立農現身 《集合吧！ET星友會》啦

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看5.8億　號碼出爐

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

美國如果取消香港特殊待遇　對台經貿影響一次看！

疫情改變世界　謝金河：大家有準備？

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

3、4月期發票再開一次獎？　假的！賣擱傳

逼近百萬人！　勞工紓困貸款10萬元只剩2.2萬個名額

油箱快加滿！下周油價擬調漲1元「九二汽油站上20元大關」

台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

更多熱門

相關新聞

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

快訊／中華電員工小股東鬧內鬨　出動保全維護股東會秩序

中華電信今（29）日舉辦年度股東常會，今年的股東會發生員工股東間對於彼此的發言內容感到不滿、引發雙方衝突，一度出動保全維護秩序。

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

智崴資訊股東會通過董事改選　新董座歐陽志宏：今年是體感科技新元年

智崴資訊股東會通過董事改選　新董座歐陽志宏：今年是體感科技新元年

岱宇股東會通過配發股利1.15元　看好SOLE、XTERRA品牌接單動能強勁

岱宇股東會通過配發股利1.15元　看好SOLE、XTERRA品牌接單動能強勁

新美齊「隆記菜飯」都更案推10坪起小宅　帥董座：台商剛需仍強勁

新美齊「隆記菜飯」都更案推10坪起小宅　帥董座：台商剛需仍強勁

關鍵字：

台塑化股東會石油石化陳寶郎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面