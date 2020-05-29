台塑化董座陳寶郎預估　下半年疫情趨緩、油價逐漸上漲

▲台塑化董事長陳寶郎出席。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑化今（29）日召開股東會，會中台塑化董事長陳寶郎指出，今年下半年景氣將會隨著疫情趨緩逐漸復甦，經濟活動回溫推動需求，再加上OPEC從5月開始減產，因此預估下半年油價會緩步上漲，到年底杜拜原油價格會落在40美元左右。

陳寶郎表示，杜拜原油價格一路從1月6日的高點69.6美元，一路暴跌到4月下旬的18.3美元，雖然OPEC決定在5月份開始減產，截至今天每桶價格為33.21美元，還是不到年初的一半，但仍有逐漸上漲的趨勢，再加上國際上肺炎疫情也開始慢慢趨緩，歐美國家高峰期已過，僅剩印度、俄羅斯、巴西等3國還在高峰期外，只要各國陸續解封後，商業行為與經濟活動恢復，需求就會增加，而產油國的減產也是利多，不過油價庫存太多，因此上漲速度不會太快。

請繼續往下閱讀...

另外，油品價差方面，陳寶郎則說，情況非常不好，甚至汽油比原油更便宜，幾乎是煉越多就虧越多的窘境，雖說疫情趨緩可讓需求提升，但是國際油品庫存的非常高，好轉的情況也有限度，要真正好轉預計會到明年。



最後，陳寶郎也針對美國路州投資案進度進行說明，前期規劃已經做好，理論上可以馬上動工，只不過要等招標完成，只是路州也是肺炎疫情重災區，工地無法開工，但招標工作持續進行，進度還是會稍微落後，但預計2023~2024年投產的目標沒有改變。



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

