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若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲美國賦予香港的特殊地位岌岌可危。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著中國人大正式表決通過「港版國安法」、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布香港不再具有高度自治地位，加上中美緊張局勢加劇，美國賦予香港的特殊地位也岌岌可危。

去年，美國通過《香港人權與民主法案》，要求香港需保留足夠的自治權，才有資格與美國建立有利的貿易關係，而香港這個不同於中國的特殊待遇，即在中美貿易戰下令香港得以免除美國對中國施加的高額關稅。若香港失去了美國賦予的特殊地位，對投資人又意味著什麼呢？

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對美國與香港貿易的影響

如果美國開始向香港出口徵收關稅，香港與美國的貿易將受到重大影響。根據美國貿易代表署（USTR）資料，2018年美國與香港的商品及服務貿易總額超過660億美元，其中美國對香港的出口額為510億美元，進口額則為168億美元。香港於2018年是美國第3大葡萄酒出口市場、第4大牛肉出口市場及第7大農產品出口市場。而美國則從香港進口了機械及塑膠。

凱投宏觀（Capital Economics）亞洲首席經濟學家威廉斯（Mark Williams）周四在報告中寫道：「香港失去特殊地位更大的風險在於，美國將限制對香港企業出售敏感技術。」據他的說法，知識密集型產品僅佔美國出口至香港總額的5%，不過一旦受限，「將使香港企業相較於中國大陸本地企業的優勢不再。」

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲2018年美國與香港的商品及服務貿易總額超過660億美元。（圖／CFP）

美國及香港企業皆可能受到損失

據美國國務院資料，香港有過1300家美國企業，並有8.5萬美國人居住香港。國際社會對香港做為「自治且有吸引力的經商地點」看法有可能會受到影響。

「美國商會近期調查顯示，美國企業已經開始計畫縮減在香港的投資，」凱投宏觀分析，香港的成功很大部分奠基於其吸引外資質皆投資，並做為許多國際企業亞洲總部。

美國商會周二發表聲明指出，香港在「一國兩制」框架下的自治，「一直以來都是其最大的財富之一。」香港失去其特殊地位在許多層面商都會是個嚴重的錯誤，「對香港作為有吸引力的投資目的地和國際金融中心至關重要。」美國商會呼籲川府政府繼續尋求和香港保持建設性的關係。

目前，美國人還享免簽前往中國的資格，但一些分析師表示，若中美緊張局勢持續升溫，中國可能會取消美國的免簽待遇。

「中國此前曾警告，如果美國干涉其事務，他將採取報復行動。」澳洲國民銀行（NAB）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出，蓬佩奧的決定為香港進口商品加徵關稅、簽證限制或凍結高階官員資產開啟了大門。

不會影響香港的全球貿易地位

凱投宏觀分析，儘管撤銷香港的特殊地位可能會產生深遠的影響，但這「不會直接影響香港的國際地位」。世界貿易組織仍將香港視為獨立的海關領土，國際貨幣基金組織及世界銀行等其他機構仍會將其視為一個獨立的實體。

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