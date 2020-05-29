抖M男花10萬「雇強盜磨蹭下半身」 　給錯地址害人闖錯屋被抓

▲勒羅伊（Terrence Leroy）受雇扮強盜滿足性幻想，結果跑錯地點被逮捕。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者吳孟臻／綜合報導

澳洲新南威爾斯州去年7月發生一起離奇案件。兩名男子帶著武器和繩子闖入一間房屋，沒多久他們發現怪怪的，原來他們受雇主所託，扮成強盜以滿足後者特別的性幻想，只是雇主給錯地址才導致這樁烏龍，他們遭到警察逮捕，近日判決出爐，其中一名男子無罪釋放。

根據《BBC》報導，勒羅伊（Terrence Leroy）在臉書看到奇怪的「角色扮演委託」，雇主希望自己只穿內褲被強盜綁住，再被掃把摩擦下體，並表示如果假強盜表現很好，他願意給到5000澳幣（約台幣9.8萬元）。

勒羅伊應徵成功，也順利收到地址，只是，雇主搬到50公里遠的另一個新家，卻忘了通知勒羅伊。渾然不知的勒羅伊帶著開山刀，去到舊地址執行他們的任務。

他們約清晨6時15分進到屋內，打開廚房的燈，大聲呼喊雇主的名字。屋主以為是每天會來他家泡咖啡的朋友，開燈仔細看才發現是兩個帶著武器的陌生人。

三人面面相覷，勒羅伊知道弄錯地址後，向屋主握手致歉後離開，再開車到雇主所在的新家。根據《The Guardian》，角色扮演的遊戲似乎不如雇主的預期，三人一同吃完早餐後，勒羅伊在沙發上睡著了。不久，警察收到無緣無故被破門的屋主報案，循線到了現場，逮捕勒羅伊和同伴。

審理此案的法官格蘭特（Sean Grant）表示，案件實在太罕見、太詭異，但根據證據顯示，兩人的強盜行為並非故意，攜帶開山刀只是為了當作性幻想的道具，且性幻想沒有硬性的規定，實施的方式視人而定。

勒羅伊的律師說，這是一場商業交易，且得到雇主同意，破屋而入不是為了恐嚇或犯罪。

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