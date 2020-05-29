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MSCI發威！台股尾盤爆出近8百億大量...占全天總量37%　台積電尾盤占全天成交比重52%

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今（27）日開低後在平盤下方震盪，受到MSCI調整即將生效，加上中美關係因港版國安法正式拍板而急速向上升溫，台股賣壓沉重，終場收在10,942點、下跌2.03點或0.02%。

今天大盤成交量為2088.59億元，因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於今日收盤後生效，台股尾盤爆出大量成交金額逾786.4億元，占全天成交量的37.65%。

請繼續往下閱讀...

以台積電（2330）為例，尾盤一口氣成交了4萬1,538張，佔了全天7萬9509張的52.24%，可見尾盤成交之大。單單尾盤這一筆成交，總金額121.29億元。

台積電終場收在292元、下跌0.68%。

再看股王大立光（3008），尾盤成交量272張，相較全天成交664張，比重達40.96%、總金額10.43億元，終場收在3835元、上漲0.13%。

鴻海（2317）尾盤成交2萬8684張，佔全天成交量的64.56%、總金額21.74億元，終場收在75.8元，上漲0.66%。

其他權值股，像是國泰金（2882）尾盤成交16,064張、中華電（2412）11,294張、台塑（1301）58,632張、南亞（1303）10,469張、聯發科（2454）3,114張。

MSCI日前公布半年度調整結果，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重調降0.33個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重調降0.31個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重調降0.01個百分點，將在今天收盤生效。

此次台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415），剔除潤泰全（2915），其中矽力-KY由全球小型指數成分股轉入全球標準指數成分股，至於潤泰全則由全球標準指數成分股轉入全球小型指數成分股。

以往，每逢MSCI季度調整的生效日前一交易日，台股往往會出現尾盤爆大量的情況，原因是外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，於是導致台股尾盤爆出大量。

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