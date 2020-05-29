台塑化今召開股東會　董座陳寶郎：供需失衡、今年營運仍不樂觀

▲台塑化董事長 陳寶郎出席台塑化股東會。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑化今（29）日召開股東會，會中台塑化董事長陳寶郎指出，由於中美貿易戰以及先前的油價崩跌影響，造成油品與石化價格下跌，108年度合併營收為6460億2281萬元，年減1215億2741萬元，衰退15.8%。

另外，108年度合併稅前淨利為448億9835萬元，年減296億4876萬元，衰退39.8%，每股稅後盈餘為3.86元。

請繼續往下閱讀...

陳寶郎指出，由於年初爆發新冠肺炎疫情，在加上先前的中美貿易戰，全球景氣面臨低迷，台塑化也難以避免，此外，中國大陸、美國新擴石化廠也陸續完工，大量產品投入石化市場，造成供需失衡，價格面臨下修壓力，因此全年獲利受到壓縮，認為今年的營運前景並不樂觀。

展望未來，陳寶郎也說，對於未來景氣非常的不樂觀，雖然先前中美第一階段已經簽署，但後續又爆發新冠肺炎疫情，全球各地為了防疫都開始進行封城、隔離，導致消費市場變得很低迷，民眾都無法出門消費，在這樣的情況之下，供需逐漸失衡，因此這次的新冠肺炎造成了非常大的損害，是大家都始料未及。

▼台塑化股東會。（圖／記者張一中攝）

至於景氣到底何時可以回升，陳寶郎則是說，還是要看疫情的緩和情況，預估下半年歐美地區就會逐步解封，商業經濟活動開始活絡後，才有機會讓景氣逐漸回升。

另外，陳寶郎也提到，在油品銷售方面，仍會已積極拓展內銷市場優先，汽柴油銷售方面，已提升國內油量及擴增通路據點為首要目標，並運用多元行銷管道辦理全台及區域性通路活動，除了既有穩定通路外，還會持續辦理台灣大車隊及UBER油品宣傳活動，積極開拓客源。

最後，陳寶郎說，面對艱鉅外在環境，台塑石化除樂致力於本業經營外，還會朝向「深化AI應用」和「全球布局」發展，「深化AI應用」，包含持續將人工智能及大數據應用於生產管理，藉此縮短產銷週期、優化製造流程並降低生產成本。



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

