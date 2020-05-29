疫期繳不出房租惡房東要脅「用身體來還」　單親媽痛訴：我不想失去房子

▲研究發現，疫情期間房東與租客間的性騷擾案件大幅增加。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情大流行重創全球經濟，封城狀態以及裁員導致許多民眾沒有收入，沒想到竟然有惡劣房東趁火打劫，向租客提出「用身體付房租」的離譜要求。一名弱勢的單親媽媽便泣訴，「作為一個母親，我別無選擇，我不想要失去我們的房子」。

《路透社》報導，美國國家公平住房聯盟(NFHA)針對全美租屋糾紛事件進行調查，意外發現疫情流行期間，房東與租客間發生性騷擾事件的比例增加13%，其中一名受害女子告訴他們，「如果我不和他發生性關係，他就會把我們一家趕出去，身為一個母親，為了保住房子我別無選擇」。

NFHA的總顧問威廉姆斯(Morgan Williams)表示，由於疫情期間無法有其他選擇，此時若是要求租客搬遷，將會迫使他們處於脆弱無助的狀態，然而卻有許多惡房東抓住了這個機會，「許多女性因為害怕失去住所，或是苦於貧困等問題，在這種情況下往往都不敢報案」。

根據英國住房慈善機構Shelter England於2018年進行的調查中可發現，過去5年來，該國約25萬名女性都曾碰到被房東要求「肉償付租金」的惡劣要求。美國人權律師卡林(Kaarin Long)表示，社會上的弱勢族群會比一般人更容易成為受害者，「他們遇到不公義的事情往往保持沉默，因為過去的生活經歷會讓他們認為，社會體系只會對他們不利」。

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