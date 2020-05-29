《彭博社》分析美中緊張局勢「只會更糟」！學者：沒有出路

▲《彭博社》分析，美中緊張關係只會越演越烈。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美中因貿易戰、新冠肺炎與香港等議題關係降到冰點。《彭博社》分析，疫情過後，美國總統川普與中國國家主席習近平都試圖挽回民心，因此雙方似乎都無意緩和迅速惡化的關係。澳洲國際政策研究所（Lowy Institute）資深研究員麥格雷戈（Richard McGregor）表示，「美中現在都沒有出路，原因很明顯，因為雙方都沒有在尋求出路。」

《彭博社》報導，美中是全球第一、二大的經濟體，但在各種議題上都爭論不休，包括疫情、5G網路、台灣議題、學術研究、南海衝突、企業投資障礙、記者簽證問題以及1月簽署的貿易戰「第一階段」協議。

文中指出，川普11月迎來總統大選，習近平2022也將面臨中共二十大會議的權力角逐，兩人都力圖重新挽回厭倦疫情的民心，因此儘管關係迅速惡化，華府與北京似乎都無意緩和情勢，雙方緊張關係將會越演越烈，「新冷戰」的討論在未來幾月也會持續加劇。

▲文中指出，美中雙方鷹派官員的措辭都越來越強烈。（圖／達志影像／美聯社）



川普將疫情歸咎於北京，直言不想跟習近平說話，聲稱若與中國斷絕關係，可以「節省5000億美元」；中國1月以來就因疫情應對遭遇國際譴責，北京一些官員正在考慮核武戰爭等最糟情況，雙方鷹派官員的措辭都越來越強烈。

儘管雙方爆發軍事衝突的機會仍小，但限制簽證、競爭企業黑名單等事項仍在持續破壞關係，除了斷斷續續的貿易戰協商以外，華府與北京在軍事關係、網路安全等許多重要領域都沒有正式對談，減緩衝突的途徑越來越少。

▲學者認為，美中雙方都未尋求緩和緊張局勢。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲國際政策研究所資深研究員麥格雷戈表示，「美中現在都沒有出路，原因很明顯，因為雙方都沒有在尋求出路。」他認為，美國正值總統大選，與北京關係的議題熱度正高，「而且中國在習近平的領導之下是不會退讓的。」

華府戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲高級顧問、中國電力項目總監葛來儀（Bonnie Glaser）認為，「這是一個令人憂慮的時刻，尤其美國將在接下來6個月認真投入總統大選之際，中國只會成為出氣筒，所以我認為這個關係將會進一步惡化，我們還沒見底。」

▲雪梨大學美國研究中心資深學者埃德爾（Charles Edel）認為，美中的競爭反映民主國家挑戰威權模式的重要性。（圖／路透社）

中國前外交官、前領導人鄧小平的翻譯官高志凱（Gao Zhikai）表示，「如果預期中美武裝衝突將被長期侷限在常規領域，那簡直無異於自殺。美中彼此友善相處是唯一實際且體面的選項。華府沒有人應該沉浸在幻想之中，認為他們可以繼續打擊、拖住中國，卻不用承擔後果。」

南京大學國際關係研究所所長朱鋒（Zhu Feng）表示，「雙方沒有私下的通訊與接觸。我們應該何去何從？這是一個惡性循環，推著中美關係直到瀕臨失控邊緣。」

前美國國務院官員、雪梨大學美國研究中心資深學者埃德爾（Charles Edel）則認為，大家在討論美中冷戰時往往忽略關鍵差異，例如經濟高程度互相依賴，以及軍事、經濟、科技、體制和意識型態日益激烈的競爭，他認為，雙方的競爭「反映了民主國家挑戰中國提倡的威權模式之重要性。」

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