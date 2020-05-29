少年受困大海只剩手機救命　沒電前1秒「奇蹟撥通最後電話」獲救！

▲少年異想天開獨自橫越凶險海峽，最後幸運獲救。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名18歲少年獨自駕駛木製小船出海，計畫穿越險惡的庫克海峽(Cook Strait)，然而毫無航海經驗的他，事前完全沒有做好功課，導致半夜受困在茫茫大海中，身邊只有手機的他趕緊撥打電話求救，然而電話一打完就立即沒電關機，幸好搜救人員透過手機定位才能找到人。大難不死的情況讓搜救人員表示，「少年擁有令人難以置信的好運，才能順利歸來」。

《紐西蘭先驅報》報導，18歲少年異想天開以為自己可以橫渡庫克海峽，便於27日晚間10時駕駛3公尺長的木製小船於南島的凱內普魯灣(Kenepuru Sound)出發，計畫抵達佩洛勒斯灣 (Pelorus Sound)，然而不熟悉海域的他晚間9時受困威靈頓(Wellington)西北部的波里魯阿海岸(Porirua coast)。

這名少年當時手機快沒電了，他靠著最後一絲希望撥打電話向港務人員求救，然而卻因為船上沒有任何導航設備，所以無法告知對方自己的位置，更慘的是沒多久電話就斷線，幸好港務人員靠著手機定位，順利在馬納島(Mana Island)附近找到了他。

威靈頓警長休斯頓(Dave Houston)表示，男童獲救後雖然體溫偏低但沒有失溫，身體狀況不錯，「他根本就沒有做好航海準備，身上雖然有穿救身衣並攜帶了手機，可是出發前沒有檢查天氣狀況，本身也沒有豐富的航海經驗，有鑑於庫海海峽險峻的海域情況，他能夠獲救真的非常幸運」。少年目前已平安回到家人身邊，當局暫時未對其索取搜救費用以及控罪。

18 year old doesn't check the weather report before crossing Cook Strait in a wooden dinghy. For some reason, I am strangely inspired by the sheer gusto. https://t.co/JrMIKMSrFs — Tiddy Smith (@SmithTiddy) May 28, 2020

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