少年受困大海只剩手機救命　沒電前1秒「奇蹟撥通最後電話」獲救！

▲少年異想天開獨自橫越凶險海峽,最後幸運獲救。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭一名18歲少年獨自駕駛木製小船出海,計畫穿越險惡的庫克海峽(Cook Strait),然而毫無航海經驗的他,事前完全沒有做好功課,導致半夜受困在茫茫大海中,身邊只有手機的他趕緊撥打電話求救,然而電話一打完就立即沒電關機,幸好搜救人員透過手機定位才能找到人。大難不死的情況讓搜救人員表示,「少年擁有令人難以置信的好運,才能順利歸來」。

《紐西蘭先驅報》報導,18歲少年異想天開以為自己可以橫渡庫克海峽,便於27日晚間10時駕駛3公尺長的木製小船於南島的凱內普魯灣(Kenepuru Sound)出發,計畫抵達佩洛勒斯灣 (Pelorus Sound),然而不熟悉海域的他晚間9時受困威靈頓(Wellington)西北部的波里魯阿海岸(Porirua coast)。

這名少年當時手機快沒電了,他靠著最後一絲希望撥打電話向港務人員求救,然而卻因為船上沒有任何導航設備,所以無法告知對方自己的位置,更慘的是沒多久電話就斷線,幸好港務人員靠著手機定位,順利在馬納島(Mana Island)附近找到了他。

威靈頓警長休斯頓(Dave Houston)表示,男童獲救後雖然體溫偏低但沒有失溫,身體狀況不錯,「他根本就沒有做好航海準備,身上雖然有穿救身衣並攜帶了手機,可是出發前沒有檢查天氣狀況,本身也沒有豐富的航海經驗,有鑑於庫海海峽險峻的海域情況,他能夠獲救真的非常幸運」。少年目前已平安回到家人身邊,當局暫時未對其索取搜救費用以及控罪。

18 year old doesn't check the weather report before crossing Cook Strait in a wooden dinghy. For some reason, I am strangely inspired by the sheer gusto. https://t.co/JrMIKMSrFs