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網留言「4點後過爽日子」酸通姦除罪化！法律人打臉：你變同性戀了嗎

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲有網友留言「今日下午4點以後，不論男女，已婚未婚，自此過上非常爽的日子」，讓法律人忍不住打臉。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

通姦是否除罪引起一陣熱論，許多人擔心除罪化會產生更多問題，甚至諷刺這樣意圖使人犯罪。臉書粉絲專頁「刑事訴訟法研究」就貼出一張留言截圖，只見有網友直呼「今日下午4點以後，不論男女，已婚未婚，自此過上非常爽的日子了」。對此，小編忍不住打臉這個觀點，認為這樣的想法很可笑。

該名留言網友表示，下午4點釋憲過後，不論已婚、未婚的男女都會過上「非常爽」的日子，「醫療生技股有關的，應該可以考慮進場了」。「刑事訴訟法研究」就忍不住在底下回留言，大批「同婚過了一年多，你有變同性戀嗎？你有開始每天大亂交嗎？你爸媽有因此消失嗎？你有變戀童癖嗎？都沒有的話，就不要再幻想了，很可笑。」

請繼續往下閱讀...

小編截圖轉貼後，在文中點出很多人荒謬的想法「通姦如果除罪化，大家就都會跑去通姦？」接著提3點，「1.法律不是只有刑法，還有民法、家事法……」「2.吃屎也沒有刑罰啊，你有每天吃屎嗎？」「3.同婚都一年多了，也沒看到異性戀變成同性戀啊～」

看到貼文後，其他網友也紛紛熱論該則留言，「法盲成這樣還好嗎？是除掉刑法回歸民法啦！你家感情自己談不好要政府介入是多脆弱？要不要乾脆別結婚？」「可以預見今天下午會一堆法盲現身XDDDDDD　有沒有通姦罪每年都一堆通姦被起訴判刑的，不就正好說明通姦罪根本沒有嚇阻效用嗎？」「不信司法卻常言支持提告，不信法官卻相信法官判死。」

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