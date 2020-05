美英聯手！促聯合國安理會29日談「港版國安法」　傳舉行非正式閉門會議

▲中國國家主席習近平。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

聯合國多名外交消息人士28日透露,美國與英國促請聯合國安理會29日針對「港版國安法」舉行會議,屆時將以閉門視訊的非正式會議進行,任何成員國均可提出問題,中方原則上不能反對。此前,北京政府27日曾拒絕華府針對「港版國安法」召開安理會正式會議。

美國總統川普28日證實,29日將針對中國議題召開記者會,但並未透露確切具體時間。他說,「我們將於明天宣布我們針對中國要採取的行動。我們對於中國不太開心,我們對於發生的事情並不開心。」

根據華盛頓郵報記者(JM Rieger)取得的行程,川普美東時間29日上午11時(台灣時間29日晚間23時)將會在白宮西廂橢圓形辦公室(Oval Office)聽取情報簡報,同日下午4時(台灣時間30日凌晨4時)將與企業高層見面。

Earlier today, Trump said he would hold a press conference on China on Friday.



The White House schedule just released for Friday does not include a press conference. pic.twitter.com/cDmwpblWMp