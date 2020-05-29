小心求償無門！外幣保證金交易詐騙猖獗　金管會10年移送23件

▲外幣保證金交易詐騙猖獗，金管會提醒，民眾應透過國內合法業者交易，避免產生交易糾紛，出現求償無門的情況。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

非法外匯平台吸金詐騙數億元做外幣保證金交易，金管會示警，投資人應透過國內合法業者交易，以保障自身權益，目前只有3家本土合法的槓桿交易商，避免產生交易糾紛，出現求償無門的情況，而過去10年金管會已移送23件給檢調。

金管會證期局副局長郭佳君表示，近期民眾反映有非法業者假借財務投資公司、財務顧問公司、資訊公司等名義，招攬民眾透過所提供的外匯交易平台從事外幣保證金交易，但這些業者並非經過金管會核准，擅自在國內從事外幣保證金交易業務，若有交易糾紛，投資人常有求償無門的情形，過去10年已有23件移送給檢調，主要是美元兌各種幣別的外匯保證金交易。

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郭佳君指出，金管會在2012年7月12日訂定槓桿交易商管理規則，開放槓桿交易商得經營包括外幣保證金等槓桿保證金契約交易業務，同時她也提醒，外幣保證金交易屬於期貨交易法規範的「期貨交易」，應透過國內合法業者交易，以保障自身權益，而目前只有3家本土合法的槓桿交易商。

郭佳君也提及，今年相關案件並沒有比較多，但近年來陸續接獲民眾陳情，經調查後發現，非法業者國內外都有，只要發現違法情形，就會移送檢調，若經司法判決違法業者有罪時，除了會判刑外，也會扣不法所得，為防範民眾受非法期貨業者的欺騙，也可上網查詢常見的地下期貨態樣、招攬手法、檢舉非法期貨等資訊。

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