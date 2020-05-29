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美議員致函聯合國安理會　籲立即開會討論香港議題

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▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

中國強推「港版國安法」引發爭議，多名跨黨派美國參議員今天聯名致函聯合國安理會現任及下任輪值主席，呼籲安理會針對中國近期損害香港自治行徑，立即召開會議因應。

第13屆中國全國人民代表大會第3次會議28日下午以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受關注的「港版國安法」授權法案。美國隨即聯合英國、澳洲及加拿大發表聲明，對中國行徑表達深度關切，並警告該法恐破壞香港「一國兩制」體制。

美國聯邦參議院外交事務委員會主席里契（James Risch）、外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）及共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）等7位跨黨派參議員，今天則聯名致函愛沙尼亞駐聯合國大使朱根生（Sven Jürgenson）及法國駐聯合國大使黎維埃（Nicolas de Rivière），對香港情勢表達關切。

朱根生擔任聯合國安理會5月輪值主席，黎維埃近期將接棒擔任6月輪值主席。

議員於信函中表示，如同美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）27日聲明所指，中國全國人大所採取的作為，可能根本性損害1984年「中英聯合聲明」及「基本法」所允諾香港的高度自治與自由，對此美方深感關切。

美國駐聯代表團在聲明中強調，「中英聯合聲明」在聯合國登記在案，是份有法律約束力的條約。香港情勢是急迫全球議題並可能影響國際安全和平，聯合國安理會須立即給予關注，並召開線上會議因應。

議員指出，他們強力支持美國駐聯代表團的呼籲，中國對香港的作為明顯違反「中英聯合聲明」等自身國際承諾，且削弱公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）能持續依據「基本法」，在香港施行的能力。

議員強調，對於中國以上行徑，聯合國安理會應給予立即關注，「我們盼望身為現任、下任安理會輪值主席的你們，會支持及時召開線上安理會會議」。

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