3、4月期發票未中再開一次獎？　財政部：假的！賣擱傳了

▲財政部澄清，每期統一發票只開一次獎（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部表示，近日接到許多民眾來電，問及是否「3、4月期發票沒有中獎，還會再開一次獎？」，財政部說，假的！這是假的新聞，請不要輕易相信謠言，也不要再轉傳、轉發，否則最高面臨3萬塊的罰鍰。也就是說，3、4月期的發票如果沒有中獎的民眾，手中的發票「可以扔掉囉」。

財政部最近在網路上查到以及民眾陳情，網路上流傳一則消息：「這期發票沒有中獎不要丟，六月還會開一次獎，切記中央補助的」。財政部說，這是假的消息，國人請不要輕信，甚至轉發、轉傳的話，有有可能會觸法，因為依據行政秩序維護法第63條規定，如果散佈謠言，足以影響公共安寧者，可以處3日以下的拘留或者3萬元以下的罰鍰。

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財政部也澄清，根據立法院三讀通過並且公布統一發票給獎經費，所規劃的獎別、組數，年度中會依據執行情形，適度的增開六獎或者雲端發票專屬獎。財政部說，「不會」、「未曾」一期發票開兩次獎或者再開一次獎。

此外，財政部也提醒，3、4月期的中獎發票領獎已經在週一（25日）開獎，領獎時間是6月6日到9月7日，全台有兩萬多個據點可以兌領，民眾記得在兌領的時間領獎，不要與財神爺擦肩而過。



過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

▼3、4月期統一發票再開一次獎，財政部闢謠。（圖／財政部提供）

▼統一發票3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）