油箱快加滿！下周油價擬調漲1.1元「九二汽油站上20元大關」

▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

美國本土鑽井數續創歷史低量，加上產油國依進度持續減產，帶動國際油價上漲，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.1及0.9元；影響所及，九二無鉛汽油將站回20元大關，加滿愛車油箱等於要多花55元，提醒民眾把握時間在周末加油，才能替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升20.7元、95無鉛汽油每公升22.2元、98無鉛汽油每公升24.2元、超級柴油每公升18元。

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▲台灣中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

依據中油油價調整機制估算，油價專家指出，累算至5月27日之7D3B週均價為 34.17美元，較上週33.26上漲0.91美元。新台幣兌美元匯率30.031 較上週29.970貶值0.061。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.1及0.9元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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