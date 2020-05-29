英國易捷航空將裁4500人　業務要3年才回到2019年水平

▲▼EasyJet英國易捷航空。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國廉航易捷航空公司（EasyJet）28日表示，將裁員4,500人以減低運作成本，未來也會啟動諮詢程序。執行長隆格蘭（Johan Lundgren）聲明，會減少機隊規模並優化網絡與基地，預計整個業務部門會削减30％的員工，持續消除各個級別的成本和非關鍵性支出。

執行長Johan Lundgren聲明，在6月15日重新啟動飛行，預計需求將會緩慢增長，需要3年才能恢復到2019年的水平，而機隊到2021年的最後一個季度會減少至302架飛機。

Johan Lundgren補充，「我們將繼續採取一切必要步驟，來降低成本和節省現金，以提高流動性，保護業務並確保重返最佳狀態。」

▲EasyJet首席執行官Johan Lundgren。（圖／路透）

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）預測，全球航空公司在2020年收入會受到疫情影響，損失約3140億美元（2860億歐元），與2019年相比下降55％，航空運輸量要到2023年才會反彈。

對此，聯合工會官員Oliver Richardson呼籲，政府需幫助受到重創的航空業，「EasyJet是在其他航空公司宣布擬議失業後才公佈聲明，這也表明為什麼政府必須緊急提出一項定制計劃，提供英國航空部門援助。」

根據法新社的報導，易捷航空公司（EasyJet）的競爭對手英國航空公司（British Airways）、愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）和維珍航空（Virgin Atlantic）早已採取裁員的策略，以節省運作成本。據了解，雖然各國政府的限制措施有所鬆懈，但大多數飛機仍然維持在停飛的狀態。