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印度祭司砍人頭獻祭！聲稱夢到神明指示...才能遏止新冠肺炎

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▲▼殺人,兇手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度祭司在神廟砍下一男子人頭祭祀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度奧里薩省（Odisha）一名印度教祭司，宣稱夢到神明指示要以人類生命獻祭，才能遏止新冠肺炎疫情，於是在27日晚間於神廟裡砍下一名男子的人頭祭祀。

據《NDTV》報導，奧里薩省克塔克縣（Cuttack district）班達胡達村（Bandhahuda）的72歲印度教祭司歐恰（Sansari Ojha），遭逮捕後向警方表示，他和52歲普拉德漢（Saroj Kumar Pradhan）在神殿內吃完晚飯後，便一同吸食大麻，沒多久2人便因獻祭問題發生爭執，他慎而撿起了附近一把鋒利的武器，直接將對方斬首。

歐恰最初在審問期間聲稱，自己於夢中接收到了指令，為了「遏止新冠肺炎」，因此必須獻祭，而普拉達漢正是犧牲品。不過警方在調查後發現，歐恰和普拉德漢不只同為大麻吸食者，兩人在過去就時常因瑣碎的問題而有爭執。

警方表示，歐恰拋棄家人後，便住在神殿的地下室；普拉德漢則是單身漢，與歐恰住在一起。警方補充道，「在星期三晚上，兩人在普拉德漢吃了歐恰的晚餐後，開始吵架」，而歐恰因為被激怒，所以便在憤怒的情緒下，拿了銳器謀殺對方。

警方也從當地居民口中得知，兩人早就因長期的果園土地糾紛而時常爭吵。警方表示，目前歐恰已因謀殺罪被定罪，而普拉德漢的頭顱及屍體則已交由法醫進行下一步的檢查。

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