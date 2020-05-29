120年只有35例！女嬰長出第二張2公分小嘴　有舌頭牙齒還會流口水

▲美國一名女嬰臉上長出第二個嘴，嘴巴有嘴唇、牙齒和舌頭。（圖／翻攝自BMJ Case Reports）



記者吳孟臻／綜合報導

美國南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）出現一個罕見病例，一名女嬰除了正常的嘴巴之外，右下方又長出約2公分的第二張小嘴，醫生判斷為雙面畸胎（Diprosopus），是1900年後只有35例的罕見疾病。目前已動手術移除多餘器官，復原情況良好。

根據《Dailymail》報導，第一次發現異狀時，是在寶寶28周大的產檢，根據當時照超音波情況判斷，醫師認為可能是囊腫或腫瘤。等到寶寶出生後，才曉得居然是第二個嘴巴。

醫師在《BMJ病例報告》（BMJ Case Reports）寫道，多出來的嘴巴沒有跟另一張嘴連接，因此女嬰可以正常呼吸、進食，並補充它會製造透明液體，推測是口水，有時嘴巴四周的表皮會變得比較粗糙。

▲女嬰動手術的過程。（圖／翻攝自BMJ Case Reports）



目前女嬰已進行移除手術，鑽入下顎骨拿掉支撐牙齒的骨頭，手術後右臉傷口顯得有些腫脹，經過檢查，發現是口水堆積。不過經過6個月的追蹤，腫脹處自然消腫，傷口復原良好，女嬰可以正常進食，不需要更進一步的治療。

只是醫師也在論文裡提到，女嬰右下唇無法向下移動，代表那區域的肌肉將來可能無法正常活動。

▲動手術移除多餘器官後，女嬰復原狀況良好。（圖／翻攝自BMJ Case Reports）



雙面畸胎是一種極為罕見的先天畸形症。擁有此症狀的個體僅擁有一顆頭，但臉部卻有不同程度的異常增生，進而導致其外觀上擁有多具臉部器官。科學家表示，導致的原因是懷孕期間，面部結構的蛋白質異常活動。

2004年在美國密蘇里州，也有一名男嬰強森（Tres Johnson）出現類似情況，臉部長出多餘的2個鼻孔。強森出生時被醫生診斷存活機率為0，但還是堅強地對抗病魔，在2017年歡度13歲生日。

（註：《BMJ病例報告》提供大量的醫學、外科和牙科病例，是重要的教育資源。）

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】