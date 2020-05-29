韓美連夜搬設備進「薩德基地」！中韓關係恐惡化　警民衝突釀5傷

▲ 2017年9月於南韓慶尚北道星州郡一座高爾夫球場拍下的薩德基地。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓國防部及駐韓美軍28日晚間連夜運送工程設備及建材到慶尚北道星州郡的薩德（THAAD，高空防禦飛彈系統）基地，是為了更換已經超過使用年限的飛彈。附近居民及反薩德社會團體前往示威，和現場數千名警力發生衝突，造成5人受傷。

南韓國防部29日說明，28日夜晚至29日上午6時間，支援駐韓美軍搬運設備等陸路運輸工作，目的為改善星州基地的韓美士兵工作環境及更換部分老舊設備，包括發電機、蒐集數據用的電子裝備、部分超過使用年限的反彈道飛彈等，但運入的設備不包括新的飛彈發射架。

基地所在的田面韶成里居民及反薩德團體28日晚間9時左右注意到韓美軍方搬運的設備的動靜，馬上聚集前往基地外抗議。由於警方派出3700名人力，完全封鎖村莊對外道路，僅50多名居民及反對民眾到場示威。

警方數度廣播勸戒示威民眾解散，最終於29日凌晨3時左右強制解散。過程中一名居民奮力抵抗，造成5人受傷。待現場警力清晨4時左右確保基地外道路暢通，便有6輛軍用拖車載著裝備駛入。

駐韓美軍2017年3月於星州基地部署薩德系統及2組發射架，當時南韓政府實施「小規模環評」。但文在寅5月上任總統後，國防部7月在青瓦台指示下，正式決定改採「一般環評」，至今仍和環境部合作進行，將視結果決定是否部署。

有分析指出，28日晚間的運輸作業可能正是為加緊部署薩德系統。但國防部人士澄清，此次搬運工作與改良薩德系統性能無關，也未透露具體更換多少飛彈。但眼下美中對峙加劇，有觀點認為，韓美此舉可能導致中韓關係惡化。

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