冷氣小哥「獎勵一套房」兌現了！他喜提34坪電梯公寓　燦笑：我還是懵的





記者蔡儀潔／綜合報導

四川省自貢市30歲的冷氣裝修師傅胡雲川，日前因勇敢爬上6樓救下5歲女童，得到公司盛讚並獲贈一套公寓。這個獎勵27日兌現了，胡雲川選中一套112平方公尺（約34坪）的三室電梯公寓，還收到房產公司贈送的價值88888元（人民幣，下同，約新台幣37萬元）電器，笑得十分燦爛的他表示，「到現在，我人還是懵的。」

綜合陸媒報導，21日上午一名5歲女童因為想念媽媽，所以自己爬出窗戶，但沒想到爬不回去，竟站在窗戶邊緣，就在千鈞一髮之際，胡雲川徒手爬上6樓救下女童。而他所任職的海爾公司獲知此事後，不僅在微信發文祝賀，還送上一間價值60萬元人民幣（約台幣253萬元）的房子作為獎勵。

▲勇敢的冷氣小哥獲贈一套房 。（圖／翻攝自微博）

很快獎勵便兌現了！胡雲川27日來到某售樓處選房，經過一番考慮後，最終選定一套價值56萬元的三室電梯房，優化面積達112平方公尺。

據悉，該套房產由公司總部獎勵給他，房子產權歸他個人所有，房款則由總部直接對接房產公司。房產公司得知是胡雲川選房後，給予了較大的價格優惠，還贈送了價值88888元的海爾家電產品。

▲胡雲川 。（圖／翻攝自微博）

胡雲川說，現在自己家裡住在多層的住宅小區，搬進電梯房後家人生活能更方便一點，「住在老小區的5樓，搬進新家後老人就不用爬樓了」，但自己也感到一些壓力，「這份獎勵沉甸甸的，我需要更加努力工作來回報。」

消息傳出後網友紛紛大讚「好人有好報」，「為這波正能量點贊，為胡姓小哥哥的勇敢點讚」、「這波可以的！」、「這可比請明星代言什麼的實在多了！棒！」、「正能量新聞」。