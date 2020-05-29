主人剛病逝…輪椅半夜自己動還「轉彎向後滑」　醫院嚇壞急辦法會

Is the #ghost of the owner of this wheelchair really moving it as he would have done in life?



Staff at a hospital in Udon Thani, Thailand are convinced it is after he recently passed away.



What do you think?#paranormal #supernatural #theunexplained #thailand #hospital pic.twitter.com/4o3ow5Dnwf — Beyond Strange (@BeyoStrange) May 28, 2020

記者張方瑀／編譯

泰國一間醫院的監視器日前拍到一段靈異畫面，一張沒有人坐的輪椅竟突然自行移動了起來，甚至還原地轉動了一下。根據院方說法，這張輪椅的擁有者才剛過世，且這張輪椅沒有自動裝置，根本不可能自行移動或是遠端操作。

根據《太陽報》報導，泰國東北部烏隆他尼（Udon Thani）一間醫院監視器在23日半夜4點多，拍到一段靈異畫面，只見停放在樓梯旁的輪椅突然自己動了起來，不斷往前滑行還左右轉彎，最後還往後移動到監視器拍不太到的地方。

醫院員工表示，這張輪椅的擁有者前一陣子在醫院過世後，便將這張輪椅捐給醫院做公共使用，它沒有任何自動裝置，所以不可能進行遠端操作，因此他們相信是鬼魂讓輪椅動起來。

醫院院長帕克迪南（Thanasak Pakdeenuan）駁斥了靈異之說，他認為是當天晚上的強風讓輪椅移動，但為了讓員工與家屬安心，他們仍會舉辦法事向輪椅的主人表達敬意。

►「媽媽快起來」印度少婦因炎熱、飢餓命喪長途火車 男童猛拉衣服叫不醒

►機車暴徒「血洗5村」！奈及利亞大規模槍擊74死 軍醫曝：幾乎都頭部中彈

►泰王騎單車揪「3名後宮」伴遊！ 悠哉現身德國郊區

►►防疫期間也要一樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】