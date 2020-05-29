影／美中緊張！川普預告29日宣布「對中新政策」：我們很不開心

記者吳美依／編譯

美國總統川普28日被問及貿易戰時表示，他明（29）日將召開記者會，宣布政府將針對中國採取的新政策，並再次提及新冠肺炎疫情，「我們很不開心」。此外，川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）談到「港版國安法」時也說，「中國犯了一個巨大的錯誤」，必須為此負責。

▲美國總統川普預告，他29日將召開記者會，宣布對於中國採取的新政策。（圖／路透）



《彭博社》報導，川普28日接受記者採訪，被問及美國是否仍持續執行1月與中國簽署的貿易戰「第一階段」協議時說，「我們將於明天宣布我們針對中國要採取的行動。我們對於中國不太開心，我們對於發生的事情並不開心。」

川普並未透露記者會的具體時間，但他再度提起疫情，「全世界的人民都在受苦，全世界的186個國家都在受苦。我們很不開心。」

▲川普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）認為，中國「犯下巨大的錯誤」。（圖／達志影像／美聯社）



美國國家經濟委員會（NEC）主任、川普首席經濟顧問庫德洛28日接受CNBC採訪，被問及北京推動「港版國安法」時說，「他們在本質上剝奪了香港的自由，我們不能坐視不管，他們將要為此負責，如果必要的話，香港現在可能必須受到與中國相同的待遇。」

庫德洛也說明，貿易戰「第一階段」協議目前仍在進行中，「但我認為，他們對於香港的舉動是個非常、非常巨大的錯誤。」

美中關係因貿易戰、疫情等議題降到冰點，如今北京通過「港版國安法」，川普透露將會「採取非常強而有力的行動」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也向國會作證指稱香港「失去自治」。

外界認為，川普可能針對北京實施懲罰，具體政策範圍很廣，從遏止中國的溫和制裁，到撤回香港對美貿易特殊地位都有可能，而後者很有可能重新定位全球貿易，世上兩大經濟體之間的關係也更加緊張。

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