「佛洛伊德之死」怒火狂燒3天！示威者衝警局縱火　影片打臉「拒捕說」

記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡，再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒，全美各地出現抗議，州長沃茨28日宣布布署國民衛隊，但部分示威人士當晚仍衝進警察局縱火。另據最新釋出監視器畫面，佛洛伊德遭盤查時並無任何拒捕動作，與警察先前的說法不符。

▲明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致佛洛伊德窒息死亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

46歲的佛洛伊德25日被懷疑涉入偽鈔案，在4名警察要求下車接受盤查，未料竟被用膝蓋壓制脖子。儘管他苦苦哀求「我無法呼吸」，對方仍不願離開，緊急送醫之後仍窒息死亡。

▲「佛洛伊德之死」示威延燒，部分示威者28日晚間衝進明尼亞波里斯警察局第三分局縱火。（圖／路透）



消息一出，美國社會對於白人警察執法過當與種族衝突的怒火再度被點燃。事發城市明尼亞波里斯（Minneapolis）連續三晚掀起示威，數千人走上街頭，高喊「我不能呼吸」、「這可能會是我」的口號，警方發射催淚瓦斯，群眾向警察投擲石頭。

州長沃茨（Tim Walz）於28日稍早宣布布署國民衛隊（National Guard），啟動「和平時期緊急狀態」。他說，搶劫、蓄意破壞以及縱火導致許多店家受害，其中有一些也是弱勢族群的心血，「佛洛伊德之死應該帶來正義與體系改變，而非更多死亡與破壞」，呼籲保持和平。

儘管如此，部分示威者當天晚間仍衝進涉案警察所屬的第三分局裡縱火，附近街區也發生多處火災。根據NBC，警局發言人埃爾德（John Elder）表示，建築物內部在晚間10時過後不久就及時疏散。

▲影片大約2分25秒處起，畫面右上角為佛洛伊德遭要求下車盤查的畫面。

明尼亞波里斯警方本周稍早表示，佛洛伊德曾經「對警察進行肢體反抗」，但附近餐廳Dragon Wok的監視器畫面卻與此說法不符。畫面中，佛洛伊德被上銬以後表情痛苦，一度跌倒，被警方攙扶起身之後，靠在人行道的圍牆坐下，之後又被帶往對街的廂型車，過程中沒有與警方發生任何衝突。

此外，目擊者威廉斯（Donald Williams）也出面反駁警方說法，他向CNN還原現場情況，「警官，他沒有拒捕，你用膝蓋頂著他，也已經用手銬銬住他了，他現在已經被拘留了！」餐廳老闆韋斯特（Rashad West）也說，「沒有看見任何抵抗，完全沒有」。據悉，警方尚未公布涉案警察身上配戴的穿戴式攝影機。

▲示威活動已經延燒第三天，發生暴力衝突，州長28日宣布布署國民衛隊。（圖／路透）



涉案的4名警察目前已遭解雇，明尼亞波里斯市長弗雷（Jacob Frey）也呼籲，必須針對壓制佛洛伊德的警察蕭文（Derek Chauvin）提起刑事指控。當地警察聯合協會表示，警方正在配合調查，「現在不是時候倉促做出判斷，我們必須審視所有影片，等待法醫報告。」

CNN、《美聯社》引述警察局內部事務部的公開摘要指出，44歲的蕭文在19年職涯中曾被投訴高達18次，儘管目前仍不清楚具體內容，但警局僅針對其中2案發出懲戒信作為回應。另一名涉案警察托浩（Tou Thao）也曾接獲6起投訴，其中一案仍在處理中，其餘案件未獲紀律處分，而他2017年也曾涉入一起執法過當的訴訟。

▲佛洛伊德之死再度引爆警察執法過當以及種族歧視的怒火，全美各地都有民眾發起示威。圖為明尼亞波里斯（Minneapolis）民眾獻花悼念，高舉涉案警察的姓名抗議。（圖／路透）

佛洛伊德的弟弟28日表示，警察「在光天化日之下處決了我的哥哥……我永遠都無法讓我哥哥回來了。我們需要正義。」他表示自己已經「厭倦了看著黑人死去」，希望涉案警察被判處死刑，也能夠理解為何示威者如此激烈回應，「我現在無法阻止大家，因為他們也有痛苦，他們擁有跟我一樣的痛苦。」



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