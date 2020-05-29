友邦外籍生來台淪「10度低溫剝皮工」　明道大學喊冤

▲日前康寧大學曾遭踢爆，仲介外籍學生前往屠宰場工作，引發極大爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2018年時，私校康寧大學爆發69名斯里蘭卡籍交換生經不肖人士仲介來台念書，竟淪為屠宰場工人，無獨有偶，彰化縣明道大學近日也爆出引進台灣友邦史瓦帝尼的40多名學生，沒想到也變成雞肉工廠的勞工，每週工作5天、每天上班8小時換取食宿、學雜費。教育部於5月份會同外交部、史瓦帝尼使館人員前往學校調查，事件才曝光。

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據了解，2018年9月，明道大學刊登「在台灣工作與學習獎學金」的廣告，並宣稱該留學課程可以學習國際工作經驗、取得學士學位、免4年學雜費、免費食宿、學習基礎中文、每月新台幣6000元的生活津貼，以及體驗台灣文化，吸引在非洲的唯一友邦史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）的四十多名學生懷抱留學美夢來台。

沒想到這些同學一到台灣，就必須前往與學校合作的雞肉工廠，每週要工作5天，每天忍著攝氏10度的低溫剝雞皮8小時，以換取學費和食宿費，實際上課時間居然只有1天半，狀況形同奴工，在台的遭遇幾乎是康寧大學斯蘭卡學生的翻版。

這個事件在2018年11月在史國引起軒然大波，當地媒體大幅報導，已成為台史外交事件，但這樁高教醜聞並未受關注，直到5月13日教育部、外交部與史國駐台使館人員17人，大陣仗前往明道大學調查該校與學生間的爭議，史國學生在台淪為奴工的遭遇才浮上枱面。

明道大學爆出2018年透過招生廣告，吸引四十多名友邦史瓦帝尼的學生來台讀書，結果卻變成在雞肉工廠打工，遭史瓦帝尼媒體大幅報導，形同國際醜聞，教育部因此介入調查。明道大學對此大動作召開記者會澄清，還找來史國學生陪同受訪。明道大學校長郭秋勳表示，史瓦帝尼媒體未經求證，就大幅報導認為有失公允，而私校工會未向校方求證就作出不實指控，對此也感到遺憾，但不予回應。

郭秋勳指出，2018年學校配合擴大招收境外生政策，曾2度派員至史瓦帝尼拜訪，探討如何幫助當地農業發展與學生來台的就讀計畫，但史國媒體未經查證，就刊登不具名學生投書來台學習的報導，對學校來說相當不公平，而當時也要求外媒刊登學校聲明稿，但對方未回應。

明道大學學秘書長詹國華表示，安排學生工讀的規劃稱為「外籍生融入職場學習計畫」，本來規劃外籍生每週3天在校上課、3天至企業實習，但被教育部認為不妥，學校已於去年11月將這項計畫終止。

參與記者會的數名史國學生也表示，在肉廠工作雖然必須忍受低溫，但工作環境不錯，也很愉快，認為部分指控與事實不符。

詹國華指出，考量學生仍有工讀需要，由學校協助過濾廠商，讓學生自由選擇，所有外籍生工讀以每週20小時為上限，所得由廠商直接發給學生，學校不會經手，更不會仲介或強制安排，一切符合勞動基準法和就業服務法規定。

至於學校遭質疑收受廠商捐款，抵償外籍生學雜費和食宿費，詹國華表示，廠商捐款跟學雜費是兩回事，為照顧友邦學生，學校每學期僅酌收學雜費新台幣1萬元，相較於本地生每學期約5萬元的學雜費，等於提供外籍生高額補助，對史瓦帝尼學生投入的學雜費補助，遠高於廠商捐款。



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