疫情改變世界帶出「在家工作趨勢」　謝金河：大家準備好了？

記者黃翊婷／綜合報導

臉書執行長祖克柏本月21日宣布，未來5至10年間將讓近50％的員工「永久在家工作」。財信傳媒董事長謝金河28日在臉書PO文表示，「疫情改變世界，大家準備好了？」這波新冠肺炎疫情不僅改變工作習慣，也改變商業模式，當全球新經濟浪潮直撲而來，台灣不能一直維持舊思維，否則國家不會進步。

▲前副總統陳建仁在疫情期間，曾與美國在台協會處長酈英傑進行視訊會議。（圖／翻攝總統府Flickr）

祖克柏（Mark Zuckerberg）21日宣布「永久在家工作」方案後，掀起各界熱議。他坦言，這是一個機會，可以讓這個全球最大社群網路平台，能廣納更多不同背景，卻被地域和距離限制的人才。

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謝金河認為，祖克柏是最近最扣住人心的人，目前臉書全球共有4萬4942名員工，按照上述方案來看，大約有2萬2000人不用到公司打卡上班，這是一種全新的工作型態，如果真的成為全球趨勢，面對這波新經濟浪潮，台灣是否已經準備好了，顯然仍有待觀察。

謝金河還在文中分享朋友的經驗，這位朋友在外國某個大企業任職，擔任很高階的主管，以前為了前往美國參加一場會議，得在飛機上睡兩晚、飯店住一晚，耗時4天3夜，現在開會透過視訊，幾乎天天都能開，效率反而變好。

▲英國外相拉布（Dominic Raab）在唐寧街10號參與視訊會議。（圖／路透）

「疫情改變了工作習慣，也改變商業模式。」謝金河指出，有的大企業順著潮流走大放異彩，例如台灣的半導體產業，雲端伺服器、系統整合、遠端連線視訊會議等產業都綻放光芒，而英國首相強生曾感染新冠肺炎，透過視訊同樣可以管理國政，「這是一個不可擋的趨勢。」

謝金河呼籲，假如未來產業會往這個方向發展，現有工作型態像是上下班打卡制，或許也可以跟著調整，而在新經濟潮流之下，台灣各縣市的勞工局仍要求企業添置打卡鐘，停留在十八世紀的工業革命、工廠製造的思維，世界一直在往前走，台灣不改變的話不會進步，「不曉得小英總統看到這個問題了沒有？」