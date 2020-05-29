美國擬「驅逐」至少3000名中國留學研究生：具解放軍院校背景

▲反制中國崛起及港版《國安法》，川普政府動作頻頻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《紐約時報》28日引述不願具名的官員指出，川普政府正考慮註銷部分中國研究生的留學生簽證，因為他們個別的母校都是與中國解放軍有直接關聯的大學院校。官方統計，若政策確實執行，美國將可能會把至少3000名留美中國研究生驅逐出境，以防他們在美進行情報工作。

報導指出，由於中國全國人大周四（28日）通過港版《國安法》，嚴重危及香港自治及特殊地位，川普政府正在討論如何「懲治中國」；然而有關驅逐中國留學生的討論，事實上早在港版《國安法》事發之前就已有討論，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日才和川普在白宮會議上討論此事。

川普政府內部還在就此事討論中，若真的將3000至5000名大學具有解放軍院校背景的中國研究生驅逐，將會對全美超過30萬的中國留學生造成影響，而這個群體是美國境內最大的單一外國留學生群體。

川普政府預期會進行更進一步的教育類禁令，而中方也可能會對境內美國留學生採取相同方式，以回擊美方作為。

不過川普政府此舉引起許多美國大學校方的反彈，因為很多學校不僅以國際教育交流為榮，更實際的原因，便是校方的經費有一定程度，需要靠這些外國交換生繳交的全額學費來負擔，廣大的中國留學生團體對此「貢獻良多」。

過去幾年，許多政府職員及學校教員都接收到美國司法部和聯邦調查局（FBI）的警告，中國留學生尤其在科學領域，是「潛在的國家安全威脅」；然而這些大學職員及教授們都傾向把這些警告，視為政府新一輪的「紅色恐懼」，而且還帶有對亞洲的歧視，不過就是川普政府自己「太過神經質」。

