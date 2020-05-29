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白宮發言人反擊推特：審查美國總統　放任中國假訊息流竄

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▲▼川普的推文內容被推特斷定「具有誤導性」，並在2則貼文下方警告所有用戶，進行事實查核。（圖／翻攝自推特）

▲川普的推文內容被推特斷定「具有誤導性」，並在2則貼文下方警告所有用戶，進行事實查核。（圖／翻攝自推特

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國總統川普推文遭到推特官方加註警語，引來川普回嗆言論自由遭到干預。白宮發言人麥肯內尼今天指控社群媒體審查美國總統言論，卻放任中共官方散播假訊息。

社群網站推特（Twitter）日前將川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選...徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」

為了反擊，川普今天稍晚將簽署一道有關社群媒體的行政命令，但內容尚不知情。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在記者會上表示，現在是時候公開推特跟其他社群媒體平台針對川普與保守派偏見的「事實查證」。

▲白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）。（圖／達志影像）

麥肯內尼點名推特一名從事事實查核的雇員曾推文說白宮內確實有納粹分子，但這類對白宮與其雇員的野蠻、冒犯與虛假聲明推文未被加註事實查核標籤。但川普日前的推文卻被加註所謂的事實查核標籤，這是錯誤且不正確的事實查核。

她以主管社群媒體的白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）也遭推特加註標籤為例表示，推特的這兩項令人難以置信的干預是針對美國總統與其高階顧問而來，這並非巧合，這是偏頗的行為。史卡維諾是第一個被推特標示不實資訊標籤的用戶，他曾上傳一則影片，刻意剪輯前美國副總統拜登（Joe Biden）過去講話，要選民支持川普。

麥肯內尼接著指控大型科技公司對美國總統與其顧問快速展開審查，但對中國官員散播假訊息貼上警示卻躊躇不前。她指出，谷歌（google）為中共打造搜索引擎、將人權列入搜尋黑名單，讓中共容易監控，臉書與推特透過付費廣告，傳播有關大規模遭到中共關押的少數宗教群體的虛假訊息，推特也允許中國官員利用平台散播有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的假訊息、削弱香港民主抗議活動等。

她也提到，中國官員在3月時透過推特散播陰謀論，指美軍必須對武漢肺炎傳播負責，但一直到今天，再度提出疑慮後，推特才對這個虛假訊息加註事實查核，「他們似乎非常急於審查川普總統與他的雇員，對中國卻有些遲疑」。

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