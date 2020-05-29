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「香港不再享自治地位」港府批美國務卿失實陳述　稱特殊關稅區是《基本法》賦予

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲香港《國安法》成國際焦點之一。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國全國人大周四（28日）以壓到性票數通過《國安法》，而對於美國國務卿日前一番「香港不再享有自治地位」的宣言及報告，香港政府在1天後回應，強烈反對《美國－香港政策法》，並稱香港特殊關稅優惠地位是由《基本法》賦予；港府聲明甚至模仿蓬佩奧的其中一段話回酸。

蓬佩奧周三（27日）發布推特，表示已將依《香港人權與民主法案》的規定，遞交香港報告給國會，並在一項聲明中指出，北京當局一系列的舉措，包括強推港版《國安法》的行為，已經根本破壞香港自治的特別行政區地位，同時為被《中英聯合聲明》，因此不再享有美國法律賦予的特殊待遇。

▲▼2020,人大兩會,港版國安法,表決,七常委。（圖／記者任以芳攝）

▲港版國安法表決，中共中央政治局七大七常委之一的王滬寧「快手」按贊。（圖／記者任以芳攝）

全國人大28日以2878票贊成、1票反對、6票棄權、1人未按鈴的結果，如期通過《國安法》表決。港府也發出聲明回應蓬佩奧，表明香港是中國人民共和國不可分割的一部分，指責蓬佩奧的說詞是對中國中央及香港地方之間關係的失實陳述。

港府表示過去23年，中央當局和港府都依據憲法及《基本法》對香港內部事務執政，而且完全遵循一國兩制的原則，並對沒有事實根據的指控表示遺憾。

港府還模仿蓬佩奧的語句說法，並抽換成符合港方的論述，回酸國務卿。蓬佩奧在聲明中表示，「沒有任何理性的人可以斷言，依照當前的事實，今日的香港在中國底下仍保有高度的自治。」（No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground.）

港府則回以「沒有任何理性的人可以否認，香港自去年六月以來，就被不斷升級的暴力團團包圍。」（No reasonable person can deny that Hong Kong has been besieged by escalating violence since June last year. ）

儘管關稅是以一進口國制定，來決定對一出口國或地方單位的抽稅，港府在聲明中強調，香港單獨的關稅區地位，是經《基本法》賦予，而非美國法律下賦予的特殊待遇。

聲明文末指出，過去數十年，美國對香港的貿易順差是其貿易夥伴中最大的一位，2009到2018年間，美國就賺進了297億美元，到了2019年則因為美中貿易戰的關係，從314億美元降至264億美元。港府警告，若美方預期進一步對服務或金融投資業制裁，將會危及在港1300間美企的利益。

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