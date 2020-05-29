英國擬延長BNO港人居留期限　議員加碼「應直接給居留權」

記者黃翊婷／綜合報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）28日表示，假如中國不願終止「港版國安法」立法，英國將給予持有英國海外公民（BNO）護照的香港人更大的簽證權利。英國保守黨議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）認同拉布的提議，並建議可以想得更長遠一點，讓上述香港人擁有完整的英國公民權。

▲ 英國警告中國撤回立法，否則將延長BNO港人的留英期限。圖為英國外交大臣拉布。（圖／達志影像／美聯社）

拉布28日接受英國廣播公司（BBC）訪問時坦言，除非中國終止「港版國安法」立法，否則英國將給予持有英國海外公民（BNO）護照的香港人更大的簽證權利，允許他們在英國居留期由6個月增加至1年，由於BNO護照持有人目前只能在英國停留6個月，假如中國執意執行立法，「我們將改變此一情況。」

拉布進一步解釋，英國政府將取消6個月限制，允許BNO護照持有人來英國申請工作或求學，期限可延長至12個月，這將為未來取得英國公民身分提供另一條途徑。

▲中國全國人大28日高票通過「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

而根據《衛報》報導，英國保守黨議員、國會外交委員會主席圖根哈特認為，拉布的提議相當「了不起」，不過，還可以再想得更遠一點，例如讓持有BNO護照的香港人獲得英國公民的完整權利。同樣也是保守黨議員的希利（Bob Seeley）也表示，這是一個優良的開端，但還需要更多，比如香港人在英國的工作權以及如何快速享有公民權。

此外，自由民主黨則建議，拉布的提議應該擴大至所有香港公民，而不是只限定BNO護照持有人。英國人權組織「香港觀察」的成員派特森（Johnny Patterson）則呼籲，這對英國政府來說是一項重大的決定，假如情況持續惡化，應該將計畫期限延長至1年以上，或者考慮給予居留權。