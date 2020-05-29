秀下限？「瞄準南半球」比基尼將席捲全球

▲▼這款「瞄準南半球」比基尼，預料很快就會席捲全球的泳池和海灘。(圖／FashionNova)

國際中心／綜合報導

著名時尚品牌Fashion Nova以風格性感為人們所熟知。繼之前一款「秀下限」、 有「露鮑」風險的女性連身泳衣引發熱議後，本周他們又在Instagram上公布一款比基尼泳衣，讓「大隻女」模特兒艾比朵絲(Abby Dowse)的曲線再度挑動你我的神經。

她穿著的這件海軍藍迷你比基尼，只要你看一眼，眼光就很難從她的「南半球」(underboob，即乳房的下方)移開。業者形容這款比基尼是：「兩片棕櫚葉」。

一名網友留言說：「半個月亮都跑出來了，這款泳衣顯然不適合潛水。」另一位網友則說：「太愛現了！」

類似的「露出南半球」的泳衣近年來有越來越流行的趨勢，這得拜許多名人和時尚領航者推波助瀾所賜。例如超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)及歌手女神卡卡(Lady GaGa)，都曾被人拍到穿著這款「南半球」泳衣。

▲艾比朵絲示範的海軍藍比基尼。(圖／FashionNova)

一位消費者擔心這款標價34.99英鎊(約1300元新台幣)的比基尼，可能會讓你的咪咪留下明顯的印記。她留言說：「它會讓日曬的印記變得很有趣。」

不過並非所有人都給這款比基尼負面評價。一名網友大叫：「天哪，我需要這個！」另一名網友說：「太漂亮了，我愛比基尼。」

有網友表示，只要它一上市，一定馬上購買。看來這款「瞄準南半球」泳衣，很快就會席捲全球的泳池與海灘。

Fashion Nova泳衣秀「下」限 時尚辣妹擔心鮑鮑包不住