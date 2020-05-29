嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

▲嘉義縣推科技農業、智慧產銷拚經濟。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為解決農業面臨人口結構改變及極端氣候帶來的衝擊，嘉義縣以科技農業及智慧產銷拚經濟，縣府與鴻海科技集團富鴻網、電子商務安翌全球網路股份有限公司合作，攜手打造嘉義智慧農業經濟發展新策略，向經濟部工業局爭取1,000萬元，輔導洋香瓜、番茄、甜瓜、鳳梨、鱸魚及烏魚等在地農民、養殖業者及農企業導入智慧農業應用，以及多元通路推廣銷售，建構嘉義縣智慧農業經濟產銷生態系，創建新型態產銷模式，增加農產品競爭力，帶動產業鏈整體效益。

▲嘉義縣導入科技化數據經營農業。（圖／記者翁伊森攝）

縣長翁章梁表示，嘉義縣是農業縣，農、漁業是經濟命脈，面對農漁業生產技術的革新及多元通路的產生，農漁業生產關係及品牌行銷應進一步轉型創新，利用大數據及物聯網，媒合通路商與農漁業者，創造穩定的市場通路，提高農漁民生產所得」。

▲嘉義縣攜手中央打造「科技農業．智慧產銷」。（圖／記者翁伊森攝）

富鴻網公司將在嘉義縣導入智慧農業先進技術，針對「智慧生產」、「多元銷售」兩大面向作整體規劃。智慧農業運用物聯網IoT及大數據概念與技術，蒐集農作物生長環境數據，以及專家種植經驗等大數據分析，以AI農業知識雲提供農民更具精準種植規劃，並透過雲端控制在地智能設備作業，減少勞動力需求，建立更有效率之農場管理模式。

這套應用技術包括智慧農業結合物聯網與區塊鏈技術，導入產銷履歷應用，增加農產品經濟價值，整合產銷通路、以銷帶產，促進農業產銷順暢，增加農民收益。同時發展AI智農服務，強化農業栽培決策，降低農業財損及災損風險。

安翌全球網路李春松總經理表示，智慧產銷計畫透過雲端智慧產銷平台，媒合企業銷售通路與在地小農契作與收購，提高農民收入，鼓勵青農回鄉，全面更新從育種、生產、加工到銷售階段的思維模式。透過全面更新的銷售模式，精準分析產業及消費者需求，締造更大效益。

嘉義縣政府還與富鴻網旗下電商平台「農富利-優質生鮮量販店」合作（網址: https://nongfuli.fhnet.com.tw/），推出「嘉義優鮮嚴選好物」，運用智慧農業監測及大數據分析，種植出具生產履歷的高品質農產品，日後還會成立「嘉義優鮮專區」，讓消費者買的安心、吃的放心，一次購足優質嘉義縣農特產品。

縣府表示，「科技農業．智慧產銷」計畫將在嘉義招商導入智慧農業示範場域，媒合銷售通路與農民收購，預估3個月可以協助在地農民至少增加400萬元營收。

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