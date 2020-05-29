休園近3個月！東京迪士尼現況曝光　網嚇：感覺會衝出活屍

▲東京迪士尼樂園自2月29日宣布暫停營業。（圖／翻攝自Tokyo Disneyland臉書）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本累計確診人數飆破1.6萬，造成境內869人喪命，嚴重衝擊各界產業，東京迪士尼樂園自2月29日宣布暫停營業，不過隨著日本「緊急事態宣言」全面解除，民眾也相當關注樂園何時開放，近日有網友分享休園近3個月的樂園樣貌，引起一陣熱議。

▲休園近3個月的樣貌看起來宛如廢墟。（圖／翻攝自推特@Shirakami_rs）

有網友在推特上貼出數張迪士尼樂園的照片，大門口看起來顯得相當陰暗，路旁也是雜草叢生，對比昔日人擠人的熱鬧景象，如今光景已不再，就連JR舞濱站也是空蕩蕩一片。有網友惡搞照片，將畫面加上濾鏡及紅色字體，彷彿鬼片的宣傳海報，不少人紛紛笑回「感覺會衝出活屍」、「有陰屍路的感覺」。

受到疫情影響，上個月傳出迪士尼10萬名員工被迫放無薪假，估計資方每個月可省下5億美元，約台幣150億元支出。不過迪士尼官方也強調，放無薪假的員工仍享有公司的醫療福利，並喊話要美國籍員工盡快向政府申請相關補助。

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