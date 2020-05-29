　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲香港是否站穩國際金融地位是影響港幣的一大關鍵。（圖／CFP）

記者陳心怡／台北報導

中美關係因「港版國安法」再度緊張，美國國務卿蓬佩奧日前知會國會，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國也不再保證香港獲美特殊待遇。市場對撤資的憂慮加深，甚至有人擔心港幣會與美元脫鈎。不過台新銀行首席外匯策略師陳有忠及外匯專家李其展都認為，香港為了持續站穩國際金融地位，該國的聯繫匯率制度不會因政治雜音而有所改變。

陳有忠認為，香港政府不會因為港版國安法而對聯繫匯率制度做改變，其中最主要還是得看外資機構對香港的態度，目前市場都還在端看立法之後，香港人民的作為或是抗爭到什麼程度，假如社會秩序影響到外資的安全，就有可能出現撤資問題，不過香港絕對不會讓聯繫匯率這麼好的一個制度斷然切除，也就是不會砸了自己的鍋，因為如果要保有香港的金融地位，港幣一定是要連結美元，讓外資能夠自由進出。

請繼續往下閱讀...

李其展指出，香港聯繫匯率制本身是香港金管局在維持的，以目前金管局的角度來看，並沒有明顯表態會不會讓制度破裂，所以短時間應該不會有什麼變化，但是假如美方取消美元兌港幣的自由兌換制度，就會影響到所有資金進出香港，也可能也會威脅到聯繫匯率制。

其實港幣到底會不會和美元脫鉤，最關鍵因素取決於香港金融是否消失，如果消失，香港政府也沒必要維持聯繫匯率的制度，如果還沒有立即消失的必要，香港政府目前為了保有金融中心的優勢，所以還會堅持連續匯率的制度。

陳有忠提到，中國現在想把香港新加坡化，以前有言論自由，可以隨意的批評，但現在就要把這些權利給收回，但中國絕對不會把香港唯一的金融命脈給搞毀掉，現在只是管理政策而已，還沒要掐住香港的金融命脈，主要是因為香港還有利用價值，但如果哪天上海或深圳已經變成個可以自由匯兌進出的地方，這時候港幣就沒有存在的必要了。

至於台灣部分，陳有忠表示，台美利差相對有優勢，因為美國接近零利率，台灣降息還沒降到那麼低，導致資金還願意停留在台灣，此外，外資雖然對台股賣超，但匯入的金額也是相對龐大，加上去年開始許多台商資金回流或是海外投資獲利了結，錢都匯回來，另外以及台灣在亞洲地區疫情控制良好，外資較安心，種種利多消息，導致新台幣在亞洲匯價裡表現強而亮眼。

ET快訊
26歲外國妹開趴後腹痛！　醫竟從下面...抓出一隻「18公分
計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭真相：早就回本
港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

如果美國取消對港特殊待遇　香港態勢對台商影響一次看！

快訊／威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　中了一秒辭職享受人生啦

振興經濟動起來！日加碼33兆紓困、歐盟擬推24.7兆助歐復甦

開發金總部大樓預計年底前決標出售　每季向董事會報告併購中壽進度

經濟前景衰退低迷　投信：投資債券該注意這3件事

東典光電7月初掛牌上櫃　董座陳正德：受惠5G商機可望逐季成長

看好銀行4.0趨勢！　MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

半導體通路商「大聯大」收購台驊股權！出價每股28元　溢價約16%

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

爸爸挑戰為女兒化妝…看影片做功課還失眠　Lulu笑噴淚：我要去告那個頻道ＸＤ

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

如果美國取消對港特殊待遇　香港態勢對台商影響一次看！

快訊／威力彩「頭獎5.8億」號碼出爐　中了一秒辭職享受人生啦

振興經濟動起來！日加碼33兆紓困、歐盟擬推24.7兆助歐復甦

開發金總部大樓預計年底前決標出售　每季向董事會報告併購中壽進度

經濟前景衰退低迷　投信：投資債券該注意這3件事

東典光電7月初掛牌上櫃　董座陳正德：受惠5G商機可望逐季成長

看好銀行4.0趨勢！　MasterCard北亞區總監朱本傑轉戰Money101

半導體通路商「大聯大」收購台驊股權！出價每股28元　溢價約16%

國銀香港分行首季獲利罕見衰退25%　金管會分析是這三大原因

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

西甲主席確認6月11日復賽　38天踢完11輪首戰「塞維利亞德比」

中埔水資源體驗營受疫情影響　分12梯次入校教育

病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

超夯！陳其邁受邀中山大學談「民主國家科技防疫」 報名一開放就秒殺

持水果刀跳河！天兵男「小提琴式割脖」1小時：跟女友吵架了

才官宣加盟《這就是街舞》…王一博被爆「對導演發飆」！　驚動日本舞團出面回應

昆凌不小心爆周董也戴放大片　打槍老公當代言人...「通告費有點貴」

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看5.8億　號碼出爐

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

口罩解禁價格怎麼訂？　經濟部表態了

口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

逼近百萬人！　勞工紓困貸款10萬元只剩2.2萬個名額

想結盟張國煒扳倒老大　老三急踩煞車原因曝光

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

人民幣換匯牌價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

華為限令香港變局　美中爭霸白熱化

半導體通路商「大聯大」收購台驊股權！出價每股28元　溢價約16%

謝金河：投資投機一定要有天險可守

開發金總部大樓預計年底前決標出售　

更多熱門

相關新聞

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

美國若取消對港待遇　台商影響一次看

中國通過港 版國安法，美國極有可能取消香港特殊待遇，台商恐將 遭池魚之殃，學者認為，資金面衝擊將最快顯現，物流 、人才往來、投資也存在不確定性，一旦受影響，勢必引發更大問題。

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

即／英：或延長BNO持有人留英期限

即／英：或延長BNO持有人留英期限

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

關鍵字：

港版國安法美元港幣聯繫匯率香港特殊待遇

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

即／英：或延長BNO持有人留英期限

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

快訊／網紅卡卡兒求饒了！IG「悲情5字」連3跪

吳朋奉海邊揮手　前女友淚訴永遠愛你

《少年Pi》場景藝術推手鍾國艷病逝

蔡允潔上《飢餓》收視創新低！

25歲女愛吃甜食！「起司黴菌」灑滿整張嘴…醫揭真相搖頭了

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面