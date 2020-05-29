美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

▲香港是否站穩國際金融地位是影響港幣的一大關鍵。（圖／CFP）

記者陳心怡／台北報導

中美關係因「港版國安法」再度緊張，美國國務卿蓬佩奧日前知會國會，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國也不再保證香港獲美特殊待遇。市場對撤資的憂慮加深，甚至有人擔心港幣會與美元脫鈎。不過台新銀行首席外匯策略師陳有忠及外匯專家李其展都認為，香港為了持續站穩國際金融地位，該國的聯繫匯率制度不會因政治雜音而有所改變。

陳有忠認為，香港政府不會因為港版國安法而對聯繫匯率制度做改變，其中最主要還是得看外資機構對香港的態度，目前市場都還在端看立法之後，香港人民的作為或是抗爭到什麼程度，假如社會秩序影響到外資的安全，就有可能出現撤資問題，不過香港絕對不會讓聯繫匯率這麼好的一個制度斷然切除，也就是不會砸了自己的鍋，因為如果要保有香港的金融地位，港幣一定是要連結美元，讓外資能夠自由進出。

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李其展指出，香港聯繫匯率制本身是香港金管局在維持的，以目前金管局的角度來看，並沒有明顯表態會不會讓制度破裂，所以短時間應該不會有什麼變化，但是假如美方取消美元兌港幣的自由兌換制度，就會影響到所有資金進出香港，也可能也會威脅到聯繫匯率制。

其實港幣到底會不會和美元脫鉤，最關鍵因素取決於香港金融是否消失，如果消失，香港政府也沒必要維持聯繫匯率的制度，如果還沒有立即消失的必要，香港政府目前為了保有金融中心的優勢，所以還會堅持連續匯率的制度。

陳有忠提到，中國現在想把香港新加坡化，以前有言論自由，可以隨意的批評，但現在就要把這些權利給收回，但中國絕對不會把香港唯一的金融命脈給搞毀掉，現在只是管理政策而已，還沒要掐住香港的金融命脈，主要是因為香港還有利用價值，但如果哪天上海或深圳已經變成個可以自由匯兌進出的地方，這時候港幣就沒有存在的必要了。

至於台灣部分，陳有忠表示，台美利差相對有優勢，因為美國接近零利率，台灣降息還沒降到那麼低，導致資金還願意停留在台灣，此外，外資雖然對台股賣超，但匯入的金額也是相對龐大，加上去年開始許多台商資金回流或是海外投資獲利了結，錢都匯回來，另外以及台灣在亞洲地區疫情控制良好，外資較安心，種種利多消息，導致新台幣在亞洲匯價裡表現強而亮眼。