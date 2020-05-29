如果美國取消對港特殊待遇　香港態勢對台商影響一次看！

▲ 香港維多利亞港。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北28日電

中國通過港 版國安法，美國極有可能取消香港特殊待遇，台商恐將 遭池魚之殃，學者認為，資金面衝擊將最快顯現，物流 、人才往來、投資也存在不確定性，一旦受影響，勢必引發更大問題。

中國全國人民代表大會今天通過「港版國安法」立 法授權，香港「一國兩制」名存實亡；美國國務卿蓬佩 奧（Mike Pompeo）已經向美國國會報告香港不再擁有自治，因而不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

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兩岸直接貿易開放前，廠商出口貨物至中國，報單 文件多數以香港為第3地申報，現在香港也是中國投資 台商資金匯出、國銀銀行獲利重鎮，一旦香港自由港與 金融中心地位喪失，對台灣企業影響不容小覷。

●金融中心香港對企業重要性為何？

跨國企業開拓中國市場，高度自由化與國際化的香港，是重要轉運站，許多公司廠商會在香港設營運單位，接收國外客戶訂單，再於中國珠江三角洲代工生產，換言之，香港除了資金調度，還扮演貨物調配、物流中心角色。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲表示，香港 占台灣出口12%至13%，雖然香港不生產電子產品，卻是主要出口地，一旦香港喪失特殊地位，廠商也得重新調整採購、物流布局。

香港也是半導體貿易中心，楊書菲說，根據瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），許多國家已擴 大出口管制，防止半導體技術外流中國，未來若美國取消香港特殊貿易地位，香港視同中國大陸，部分機器設備、敏感性產品必須取得許可，後續效應恐超乎想像。

在人流方面，楊書菲表示，台灣對於中國資金、人員設有限制，香港與台灣往來相對密切，如果台灣政府跟進美國腳步，調整法令，對香港不再依循港澳條例， 屆時不只台商、跨國企業也會受影響。

香港資金自由、通訊自由、學術自由都相當寶貴， 各國都喜歡把資金停泊在香港；當中國手伸得太長，除 了影響香港創新實力，也會動搖因自由度高造就出的籌 資中心、金融中心招牌，甚至學術地位連帶也會受到影響。

●港版國安法連環負面效應，台商影響為何？

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲認為，美國 若取消香港特殊地位，台商勢必受到波及，資金面衝擊 最快顯現，物流、人流因攸關企業布局與法制調整，雖 然不會立即產生影響，但牽動層面更廣，也可能引發連鎖反應。

許多在中國投資台商在香港設立公司，作為資金調 度、接收訂單、貨物調配的據點，除了著眼於香港租稅 優惠，自由度、便利性以及人才素質都是重要考量。

特別是資金面，楊書菲指出，對台商而言，中國政 策有較大不確定性，容易影響資金調度策略，台灣金融高度監理且投資商品有限，「不論財富金融、資金調度 、節稅，在香港都比較好運作」。

楊書菲表示，台商將資金放在香港，一方面資金流向不會被雙邊政府看光，另一方面，資金調度充滿彈性且自由，可以達到效益極大化。

但中國強推港版國安法，形同伸手進入香港，美國 也放話可能取消香港獨立關稅地位，作為反制。香港過去成功吸引外資，靠的是對香港信心以及高度自由化的投資環境，一旦香港不再擁有自治，企業難免憂心「我 的隱私，是不是就揭露在中國政府底下？」

●台商資金會大量撤離香港嗎？

楊書菲分析，若台商有意爭取中國內需市場，必要時還是會投資香港，但金流將另尋出路，新加坡、台灣都有可能。 此外，台灣政府對陸資規範較嚴格，楊書菲指出， 若港資未來比照陸資，過去那麼多港商在台灣投資，會 不會落入陸資範疇，後續要怎麼處理，都是大問題。

一名資深會計師表示，台商賺取的財富主要來自中國，相較中國政治不穩定、資金運用又有不少限制，如外匯管制及重重稅法規定，香港離中國、台灣都近，有地利之便，過去開戶也很容易，加上具有金融中心地位 ，資金運用、投資相當方便。

因此，台商未必會有新加坡帳戶，但一定都會有香 港戶頭。

資深會計師說，先前受到反送中事件影響、香港局 勢動盪，台商態度早已產生變化，金融機構也逐漸將財 富管理重心移往新加坡，不時會聽到客戶來問：「要不要趕快跑？」這樣的念頭一直放在心上。 如今美國揚言取消香港特殊待遇，可能加速台商移 動資金速度。 資深會計師指出，台商雖焦慮，但沒人想當第一個白老鼠，會計師觀察，反送中時就有一波台商資金移往 新加坡，不少台商開始有移動資金的打算，但移出規模 仍不大，大多數還在觀望，但如果未來因特殊待遇被取消，對匯兌、資金進出造成影響，恐怕會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

●台商資金轉向新加坡還是台灣？

至於台商資金由香港撤出後將轉向何處，熟悉台商資金操作的會計師認為，新加坡是首選，因為當地金融開放程度、自由度與香港更為接近，資金要回台相對有更多考量，例如課稅問題、投資的便利性、管道等。

但專家認為，一旦香港爆發台商撤離潮，台灣雖然不是台商企業資金操作的首選地，但應可分到一杯羹， 政府若要趁機吸引資金回流，得從稅制、外匯管制、金 融商品管制等面向，整套配合修改，以營造更好的資金 環境，爭取台商甚至外商企業的資金來台。

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